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日月潭水陸並進清160公斤垃圾 塑膠類占最多

中央社／ 南投縣23日電

提升國家風景區旅遊安全與環境品質，日管處今天辦理淨潭活動，水陸並進清除潭面、步道垃圾，同時宣導水域安全，統計清除約955件、共160公斤廢棄物，以塑膠類占56公斤最多。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭淨潭教育日」，號召近200人分為水上「蛙巡隊」與陸上「鹿淨隊」清除水面與步道垃圾。日管處長王智益也率員下水參與，雲品溫泉酒店企業志工、南投縣體育會立式划槳教練也出動協助。

日管處表示，今年上半年降雨量偏少，水位變化使得部分隱藏的廢棄物現蹤水面與岸際，加上端午節連假迎來大量遊客，環境負載力增加，因此日管處主動透過「水陸雙軌」模式，不僅帶走民眾遺落垃圾，更盼將水域安全與永續觀光理念，轉化為實際行動。

日管處指出，「蛙巡隊」由立槳教練帶領，參與者化身水上巡邏員，穿梭水域打撈漂流廢棄物，同時宣導水域安全；「鹿淨隊」則沿涵碧步道、北旦自行車步道撿拾垃圾，所有撿拾物皆依國際淨灘行動（ICC）標準嚴謹分類、記錄與統計，並導入無紙化取代傳統紙本。

日管處統計，共清除160公斤廢棄物、數量約955件，其中以塑膠類廢棄物占56公斤為最多，包含寶特瓶、塑膠袋、瓶蓋、吸管、飲料杯、食品包裝等，其次為保麗龍類垃圾占24公斤，多為保麗龍箱、包材碎片、水域漂浮碎屑，還有玻璃瓶、鐵鋁罐、漁具等。

日月潭 廢棄物 交通部

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