影／率中市局處首長CPR實作訓練 盧秀燕最後測驗成績揭曉

台中市長盧秀燕今天率各局處首長主管及區長參與CPR及AED實作訓練，盧秀燕全程認真聽講，並親自實作，最後測驗獲滿分。盧秀燕也鼓勵民眾踴躍學習CPR及AED操作技能，把握黃金救援時機。

今天市政會議結束後，盧秀燕與各局處首長主管及區長參與CPR及AED實作訓練。盧秀燕全程坐在地上專心聆聽教學，並跟隨教官以節拍實際操作CPR按壓技巧，遇到不懂的地方，不僅即時發問，也關心各局處參與人員的練習狀況；盧最後完成實作測驗後，獲滿分100分成績，被教官稱讚是好學員。

盧秀燕表示，台中市去年救護案件破16萬件，平均每天約438件，面對心肌梗塞、重大車禍等分秒必爭的緊急狀況，市府持續投入救護量能建設與智慧科技應用，目前到院前心肺功能停止（OHCA）患者急救成功率已突破41%，去年成功救回143條寶貴生命。

盧秀燕提到，市府近年持續推動緊急救護改革，包括建置智慧救護系統，讓救護車在送醫途中即可即時傳送患者生理數據及處置資訊至醫院，協助醫療團隊提前掌握病況並做好準備；同時導入醫護專業人力，成立指導醫師分隊 ，並持續充實救護車輛及設備資源，提升救護品質與執勤安全。

台中市消防局今在市政會議專案報告中指出，為爭取黃金救援時間，近年持續建構「119智慧急救網絡」，透過DA-CPR線上指導、雙軌派遣制度及急救先鋒APP、聽見AED等系統推播，串聯民眾、志願參與者與救護人員共同投入急救工作。目前已於都會核心區、南台中及北台中設置3支高級救護隊，服務範圍涵蓋全市近42%人口，進一步提升重症患者到院前救護品質。

消防局提醒，CPR應持續施作至救護人員抵達，或患者恢復呼吸及意識為止；民眾撥打119後不要立即掛斷電話，救災救護指揮中心可透過電話提供即時CPR指導，並以節拍聲協助民眾掌握正確按壓頻率。