中市摩天嶺簡易自來水系統豪雨中受損 市府定3階段改善方案

受近日豪雨影響，台中市和平區摩天嶺一帶的簡易自來水系統受損，影響居民用水。台中市政府經濟發展局昨前往會勘，並達成共識推動短、中、長期3階段改善方案，除了今年協助汰換橫越溪流的老舊管線外，也將全面盤點供水設施，爭取納入明年中央補助計畫，逐步改善摩天嶺地區供水穩定性。

摩天嶺簡易自來水管理委員會主委陳鐘祥說，當地簡易自來水系統已設置數十年，部分管線沿山坡鋪設，甚至跨越溪流，長期容易受到颱風及豪雨影響。每逢大雨除可能造成水質混濁外，也常面臨管線受損問題，影響居民日常用水。

市議員朱元宏及和平區民代表會副主席楊淑菁表示，和平區地處偏遠山區，基礎設施維護不易，供水穩定攸關居民生活品質與安全，地方將持續與市府密切合作，共同推動改善計畫，保障居民用水權益。

經發局長張峯源說，穩定供水是偏遠山區居民最基本的民生需求，市府高度重視摩天嶺地區長期用水問題，已與地方代表及簡易自來水管理委員會共同研擬改善方向，透過分階段方式提升供水韌性，逐步改善供水環境。

短期將由簡易自來水管理委員會辦理自主檢修，進行管線巡查及修漏作業，維持基本供水功能。中期由經發局專案協助汰換橫越溪流的老舊受損管線，並強化取水及過濾設施，以提升供水穩定性。考量簡易自來水系統改善涉及管線更新、儲配水設施強化及整體供水系統優化，所需經費龐大，市府將協助地方全面盤點供水設施及需求，加速規畫整體供水網絡，並提報明年經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫」爭取中央經費支持，從根本改善供水問題。