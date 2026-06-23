快訊

麥當勞「神級省錢法」！100元爽吃2漢堡、8雞塊 點餐秘訣曝光

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

聽新聞
0:00 / 0:00

中市摩天嶺簡易自來水系統豪雨中受損 市府定3階段改善方案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市和平區摩天嶺一帶的簡易自來水系統受損，影響居民用水，經發局長張峯源（左二）和市議員朱元宏（左一）前往勘查。圖／台中市政府提供
台中市和平區摩天嶺一帶的簡易自來水系統受損，影響居民用水，經發局長張峯源（左二）和市議員朱元宏（左一）前往勘查。圖／台中市政府提供

受近日豪雨影響，台中市和平區摩天嶺一帶的簡易自來水系統受損，影響居民用水。台中市政府經濟發展局昨前往會勘，並達成共識推動短、中、長期3階段改善方案，除了今年協助汰換橫越溪流的老舊管線外，也將全面盤點供水設施，爭取納入明年中央補助計畫，逐步改善摩天嶺地區供水穩定性。

摩天嶺簡易自來水管理委員會主委陳鐘祥說，當地簡易自來水系統已設置數十年，部分管線沿山坡鋪設，甚至跨越溪流，長期容易受到颱風及豪雨影響。每逢大雨除可能造成水質混濁外，也常面臨管線受損問題，影響居民日常用水。

市議員朱元宏及和平區民代表會副主席楊淑菁表示，和平區地處偏遠山區，基礎設施維護不易，供水穩定攸關居民生活品質與安全，地方將持續與市府密切合作，共同推動改善計畫，保障居民用水權益。

經發局長張峯源說，穩定供水是偏遠山區居民最基本的民生需求，市府高度重視摩天嶺地區長期用水問題，已與地方代表及簡易自來水管理委員會共同研擬改善方向，透過分階段方式提升供水韌性，逐步改善供水環境。

短期將由簡易自來水管理委員會辦理自主檢修，進行管線巡查及修漏作業，維持基本供水功能。中期由經發局專案協助汰換橫越溪流的老舊受損管線，並強化取水及過濾設施，以提升供水穩定性。考量簡易自來水系統改善涉及管線更新、儲配水設施強化及整體供水系統優化，所需經費龐大，市府將協助地方全面盤點供水設施及需求，加速規畫整體供水網絡，並提報明年經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫」爭取中央經費支持，從根本改善供水問題。

受近日豪雨影響，台中市和平區摩天嶺一帶的簡易自來水系統受損，影響居民用水。圖／台中市政府提供
受近日豪雨影響，台中市和平區摩天嶺一帶的簡易自來水系統受損，影響居民用水。圖／台中市政府提供

豪雨 台中市

延伸閱讀

社區飲水污染釀大禍 一起判決揭開大樓水塔清潔的重要性

水庫蓄水竟能破100%？內行網友揭密 地底「水源捷運」護台供水

瑞芳河濱步道二期工程啟動 打造優質水岸環境

信義區負載過高21日釀停電 台電盼地方支持改善工程

相關新聞

邱于珊自爆民調勝出卻被要求退選 陳清龍認了：兩人詳談選情嚴重落後

迎戰年底九合一選舉，民眾黨台中市議員選局生變，傳出黨員邱于珊被迫要求退選。民眾黨台中市黨部、立委陳清龍表示，自己的最大任務就是盡全力抬轎，要讓民眾黨在台中市議會成立黨團，「基於年底勝選的最大目標，我帶著民調與其詳談，明確說明其嚴重落後的狀況。」

台中8寶媽懷第9胎 還想拚雙胞胎

台中市卅六歲張姓婦人近日到澄清醫院中港院區產檢，確認懷孕，這是她個人的第九胎。產科主任關祥彬表示，張婦自第二胎起即由他負責產檢與接生，夫妻持續生產與「多子多孫多福氣」的觀念有關，即使已懷第九胎，仍希望有機會生下一對雙胞胎。

台中百貨競爭白熱化 賣商品轉向賣體驗

北部百貨市場趨於飽和，資金與業者加速台中布局，大型商場接連登場，讓中部百貨市場快速升溫。隨著供給大幅增加，市場不再只是做大，而是進入「彼此搶客」的階段。業者普遍感受到來客與業績被分散，部分商場營收甚至下滑兩成，競爭壓力明顯升高，市場正式從成長期轉入高度競爭期。

台中消費潛力成長 躍百貨關鍵戰場

台北市百貨商場密集，市場已趨於飽和，台中市人口突破兩百八十六萬人，穩居全台第二大城市，重大建設也陸續到位，業者看好台中積極布局，包括「漢神洲際購物廣場」今年四月開幕、「D-ONE第一大天地」將登場，市場量體快速擴張，「台中不只是下一個百貨戰場，更可能成為台灣零售業未來十年的關鍵市場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。