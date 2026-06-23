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中市鼎王麻辣鍋接連發生食安事件 食安處列重點追蹤查核對象

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市鼎王麻辣鍋公益店接連發生食安事件，市府衛生局食品藥物安全處今表示，列為後續重點追蹤查核對象。圖／台中市政府提供
台中市鼎王麻辣鍋公益店接連發生食安事件，市府衛生局食品藥物安全處今表示，列為後續重點追蹤查核對象。圖／台中市政府提供

有民眾日前到鼎王麻辣鍋公益店用餐時，發現鴨血裡有蜘蛛，將此貼上網後引起消費者議論。鼎王雖解釋鴨血非於餐點製作過程中產生，已要求原物料供應廠商進行查核。但市府衛生局食品藥物安全處今表示，將派員稽查，如稽查發現不符規定，將責令限期改善。

另外，今年5月民眾也有消費者反映該店茶飲疑似發酸，經食安處派員稽查，暫未查獲現場環境或人員衛生不符規定情形。但針對此次再發生餐點含有異物，除將再次前往稽查外，也將要求業者提出原因分析及改善措施，強化食材驗收、環境衛生及製程管理，並列為後續重點追蹤查核對象，避免類似情形再次發生。

台中市食品藥物安全處表示，依「食品良好衛生規範準則」規定，食品業者應確保產品符合品質及衛生要求。為維護民眾食安，市府將派員稽查，如稽查發現不符規定，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，將依「食品安全衛生管理法」規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

鼎王人員說，發生蜘蛛事件後，服務人員第一時間向顧客提供關懷協助，事後也主動聯繫，持續關心後續情況，區經理並已致電道歉並全額退費。經了解該異物是包覆於食材內，非於餐點製作過程中產生，公司已要求原物料供應廠商進行查核，同時要求全面檢視生產及品質管理流程，以嚴謹的標準把關餐點品質，致力提供每位顧客安心且優質的用餐體驗。

食安

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