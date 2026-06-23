中市府全面稽查密室逃脫遊戲場 32家有20家查有缺失

台北市信義區一間密室逃脫「邏思起子」發生女員工扮演上吊鬼不慎遭道具勒頸死亡。台中市政府為確保密室逃脫場所消費及工作環境安全，日前啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，針對轄內32家業者展開全面查核，其中20家查有缺失，已要求限期改善並列管追蹤。另有12家因停業、歇業或現場未營業等因素未實際營運。

經發局表示，秉持盧秀燕市長「安全零容忍」原則，透過逐項檢查及風險盤點，進一步強化密室逃脫場所公共安全管理。重點檢視環境布局、遊戲道具、動力機械、吊掛設備、照明設施及裝潢材質等項目，並同步查核消防設備、逃生動線及公共意外責任險等事項。

查獲缺失包括尖銳物品未妥善防護、危險物品管理不當、高低差區域照明不足且缺乏安全措施，以及建築物公共安全檢查未申報、消防設備不符規定、工作安全指引不明確及公共意外責任險保額不足等情形，均已要求現場改善或限期改正，並由相關權責機關依法裁處及持續追蹤。

經發局長張峯源表示，密室逃脫結合沉浸式場景、機械設備、數位科技及劇情解謎，近年深受民眾喜愛，但部分場域涉及特殊機關、動力設備及複雜空間設計，安全管理必須以最高標準檢視。市府主動啟動跨局處聯合稽查，就是希望在事故發生前提前發現風險、督促改善，降低潛在危害。

他說，台中市密室逃脫場所迄今未發生重大安全事故，此次完成32家業者全面安全體檢，不僅全面掌握場所安全狀況，也展現市府落實預防管理、守護消費者及從業人員安全的決心。後續將由文化局依據文化部所定沉浸式內容體驗產業範疇，研訂「台中市沉浸式內容體驗產業安全指引」，並規畫納入公共意外責任險等管理機制，推動產業朝法制化及常態化方向發展。