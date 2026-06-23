中市敬老卡計程車補助提高至百元 民進黨團：只加金額沒解決城鄉差距

台中市長盧秀燕今宣布，敬老愛心卡搭計程車補助由85元提高到100元、好孕專車補助由6000元提高到1萬元，10月1日起上路。台中市議會民進黨團批評，盧秀燕加的只是金額，並未解決城鄉差距問題，偏鄉長者或孕婦仍難以受惠。台中市議會國民黨團對盧市府順應民意，表達肯定與支持。

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，敬老卡計程車單趟補助85元、每月點數又無法累計，單趟補助上限對原縣區長輩尤其不利，因為原縣區計程車招車不易、就醫購物的車程又遠，一趟車資動輒數百元，原縣區長輩補助到了100元仍是杯水車薪。他主張「單次支出應全額補助」，讓車程遠的原縣區長輩能真正受惠。

周永鴻表示，好孕專車也有城鄉差距問題，全市平均申請率約81%，原市區的西區高達110%，但偏鄉的大安僅28%、和平30%，雖然補助加倍，但偏鄉孕婦若連車都叫不到，再高的補助也只是看得到的數字。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，敬老愛心卡、好孕專車都是台中重要的社會福利政策，獲民眾高度肯定，但近年來通膨嚴重，議員們多反映希望提高補助額度，市府經盤點財務宣布提高敬老愛心卡計程車補助扣抵額度從原本的85元至100元，並提高好孕專車補助額度從6000元至1萬元，順應民意，也展現照顧長輩及年輕家庭的用心。