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南投夾娃娃機將納管 緩衝1年後上路 最高罰10萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」草案，待審議核定公告，設一年緩衝期供業者改善。記者賴香珊／攝影
南投縣訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」草案，待審議核定公告，設一年緩衝期供業者改善。記者賴香珊／攝影

夾娃娃機店已成街頭商業與零售型態的一環，不少縣市已有規範，南投縣跟進訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」草案，明定保證取物金額上限、須距中小學50米以上等，待審議核定公告後將有日出條款，設一年緩衝期供業者改善。

夾娃娃機店林立，已是街頭商業與零售型態的一環，南投縣街頭同樣隨處可見，但因多數工商登記在外地或為台主分租，導致縣內僅21家登記，為確保消費者權益，避免危害兒少身心，擬定「南投縣自助選物販賣事業管理自治條例」草案。

縣府指出，不少縣市針對夾娃娃機店已有自治條例，但南投縣尚無相關規範，因此部分機台可見保證取物價格逾千元，甚至營業場所鄰近中小學，為掌握盤點縣內自助選物販賣事業狀況，法規化要求標明場主、管理人姓名及機台內容物等。

針對機台內容物規範，不得以現金、有價證券、金銀珠寶、通用貨幣、電子票證等作為商品，酒、檳榔、毒品、刀具、藥品、醫療器材、猥褻物品、活體生物、情趣用品等受法律規範物品，福袋、紅包袋、摸彩券等內容物不確定物品均不行。

此外，更明定夾娃娃機營業場所建築物，應距離中小學基地直線距離50公尺以上，以及保證取物金額上限不得超過990元。另，該自治條例草案已在縣務會議討論通過，後續送縣議會審議，待議會通過並送內政部核定後，即公告施行。

但為讓業者有時間調整，縣府將主動發函業者，並設日出條款，建設處表示，考量部分營業場域簽有租約，決議將在條例公布後一年實施，上路後加強管理稽查，若違規可處以6000元至10萬元不等罰鍰，並移送相關主管機關，甚至勒令停業。

南投縣訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」草案，待審議核定公告，設一年緩衝期供業者改善。記者賴香珊／攝影
南投縣訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」草案，待審議核定公告，設一年緩衝期供業者改善。記者賴香珊／攝影

南投 南投縣 納管

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