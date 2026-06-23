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偷排廢水認罪協商催生轉型 福興畜牧糞尿集中處理場本周啟用

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣2022年查獲19家畜牧場涉嫌利用暗管偷排廢水，案件後續透過司法認罪協商機制，促成業者投入2.56億元興建畜牧糞尿集中處理場。圖／環保局提供
彰化縣2022年查獲19家畜牧場涉嫌利用暗管偷排廢水，案件後續透過司法認罪協商機制，促成業者投入2.56億元興建畜牧糞尿集中處理場。圖／環保局提供

彰化縣2022年查獲19家畜牧場涉嫌利用暗管偷排廢水，案件後續透過司法認罪協商機制，促成業者投入2.56億元興建畜牧糞尿集中處理場。其中位於酪農業聚集的福興鄉一處集中處理場將於本周啟用，環保局指出，今年底前全縣將有6座集中處理場營運，可處理26家畜牧場、約2.6萬頭牛豬產生的糞尿及廢水，規模為全國最大。

彰化是全國重要畜牧產區，縣內共有595家畜牧場，畜牧廢水管理為一大挑戰。彰化縣環保局指出，2022年推動「早鳥夜鷹專案」，在重點水體布建24小時水質監測設備，透過長期監測發現多處畜牧場出現異常且高度相似的污染波動，進一步追查後發現，多家業者利用同一設備商提供的定時器控制暗管繞流，在特定時段偷排未經處理廢水。

環保局隨後結合檢察官、警方、調查局及稅務單位組成專案小組，透過科技蒐證及金流追查擴大偵辦，最終查獲19家涉案畜牧場，並查出設備商長期協助業者規避查緝，相關案件經法院審理後，設備商主嫌遭判處6年以上有期徒刑。

環保局表示，此案除追究違法責任外，也與彰化地檢署合作推動環境改善措施，將污染改善計畫納入認罪協商及緩起訴條件，引導業者將原本可能繳納的罰金及訴訟成本投入污染防治工作，最終促成民間投入2.56億元，在福興鄉興建2座大型畜牧糞尿集中處理場。

環保局長江培根表示，目前多數畜牧場仍採自行處理廢水模式，但集中處理場可透過專業化操作提升處理效率，也能利用厭氧發酵產生沼氣發電，提高資源循環利用效益，對於政府後續管理與稽查也更為有利。

江培根指出，集中處理場雖具規模經濟優勢，但高額建置成本、用地取得及地方接受度都是推動過程中的挑戰。隨著福興鄉其中一座集中處理場本周投入營運，另一座及其餘場址也將黏地上線，預計全縣會有6座畜牧糞尿集中處理場投入營運，處理量能居全國之冠。

彰化年底前全縣將有6座畜牧糞尿集中處理場，可處理26家畜牧場、約2.6萬頭牛豬產生的糞尿及廢水，規模為全國最大。圖／環保局提供
彰化年底前全縣將有6座畜牧糞尿集中處理場，可處理26家畜牧場、約2.6萬頭牛豬產生的糞尿及廢水，規模為全國最大。圖／環保局提供

彰化 彰化縣 環保局

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