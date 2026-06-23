台中敬老愛心卡計程車每趟上限 10/1起增至100元

台中市敬老愛心卡現行搭乘計程車每趟可抵扣新台幣85元，台中市長盧秀燕今天宣布，10月1日起每趟上限提高到100元。另外，孕婦搭乘計程車抵扣也從6000元增至1萬元。

民進黨台中市長參選人何欣純日前提出敬老愛心卡搭乘計程車每趟抵扣額200元的政見，盧秀燕上午在市政會議中宣布，盤點台中市財務狀況，考量財務可行，從10月1日起敬老愛心卡搭乘計程車抵扣額及好孕專車政策的抵扣額都提高。

盧秀燕在會中表示，台中敬老愛心卡提供約54萬名長者及身障者每月點數1000點，每點等於1元，讓符合資格的長者及身障者可運用在交通、健康及運動等服務做抵扣。

盧秀燕說，她就任市長後將敬老愛心卡搭乘計程車，從每趟最高可抵扣50元增加到85元，經盤點財務及長者的需求，10月1日起，將從85元提高到100元。至於為何不從7月起實施，因為後端財務平台及敬老卡使用的相關設備要配合處理。

為了提高生育率，台中市從今年起開辦好孕專車政策，提供每名孕婦可享有6000元的計程車折抵，即提供30趟、每趟上限200元的計程車折抵，盧秀燕指出，這項政策開辦後受到好評，因而決定從6000元提高到1萬元，預估1萬名孕婦受惠，也是從10月1日起實施，她還提到，最近傳出正懷第9胎的台中市民就可適用。

盧秀燕強調，任何政府的施政都須滾動思考，考量在財務可行狀況下，提出嘉惠市民措施，並考量多數人的需求，有哪些政策要改善升級、哪些反映最多，例如敬老愛心卡的計程車抵扣上限希望再多一點，就從85元提高到100元。