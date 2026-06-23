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王惠美：歡迎台積電到中科二林設廠 縣府全力協助
彰化縣長王惠美今天表示，歡迎台積電到中科二林設廠，如有需要縣府協助將全力以赴，彰化有許多台積電相關供應鏈廠商，非常適合台積電來投資，相信未來對地方會有很大挹注。
媒體報導，供應鏈傳出，台積電集團旗下公司前進中科二林園區投資封測新廠，近期將提出投資申請。對此，王惠美今天出席彰化縣警察局芳苑分局原斗派出所重建動土典禮，會後接受媒體聯訪表示，歡迎台積電來，如有需要縣府協助，絕對全力以赴。
王惠美指出，彰化近年人口外移與產業有關聯，中科二林園區目前進駐約40家廠商，仍有許多土地可吸引廠商前來，縣府期待更多廠商進駐，帶動地方發展，讓優秀子弟留在彰化發展。
此外，王惠美提到，希望中央針對二林精密機械產業園區開發案盡快審查完畢，也請交通部加速台76線快速道路建設，讓通往中科二林園區、二林精密機械產業園區交通更便捷。
王惠美上午與彰化縣警察局長陳世煌、芳苑警分局長黃一航、二林鎮長蔡詩傑等人，出席原斗派出所辦公廳舍重建動土典禮。原廳舍從民國71年興建沿用至今，已逾使用年限，拆除重建後，新廳舍採節能、綠化等設計，面積達210坪，為地上2層建築，戶外面積可供洽公民眾停車，預計民國116年中完工。
警察局表示，二林鎮是彰化縣西南地區經貿重鎮，芳苑分局及原斗派出所員警對協助中科園區安全維護，具有加乘效果。
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