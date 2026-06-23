王惠美：歡迎台積電到中科二林設廠 縣府全力協助

台中市卅六歲張姓婦人近日到澄清醫院中港院區產檢，確認懷孕，這是她個人的第九胎。產科主任關祥彬表示，張婦自第二胎起即由他負責產檢與接生，夫妻持續生產與「多子多孫多福氣」的觀念有關，即使已懷第九胎，仍希望有機會生下一對雙胞胎。

2026-06-23 00:00