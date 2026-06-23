盧秀燕宣布台中敬老卡、好孕專車補助加碼 10月1日起上路

台中市長盧秀燕今天在市政會議上宣布，今年10月1日起，持敬老愛心卡搭乘計程車，單趟補助由85點增加為100點，預估54萬人受惠；好孕專車每趟補助則由200元增加為250元，總趟次由30趟次提高到40趟次，最高補助6000元增加到1萬元，預估近1萬名孕媽咪受惠。兩項福利加碼後，額度均為六都最高。

盧秀燕指出，台中市敬老愛心卡每月有1000元社福點數，六都最高，使用範圍涵括交通、就醫及運動，多元好用。她上任後持續優化，計程車單趟補助由50點增加為85點，近年物價上漲，考量財政紀律下，決定調高計程車單趟補助為100點；加碼後，敬老愛心卡116年整體預算預估需要約13億元，較115年成長約24%。

另外，好孕專車上路近1年，經統計，媽咪們每次使用的車資平均為218元。考量實際乘車需求，也為了鼓勵支持市民生育。盧秀燕再宣布調高好孕專車補助6000元增加到1萬元，可搭乘40趟次、單趟上限250元，減輕孕期及養育新生兒的交通經濟負擔，116年預算預估為3234萬元。

盧秀燕強調，任何政府施政都是滾動式檢討，最重要考量「財務可行」，台中市目前人均負債是縣市合併以來最低，且嘉惠市民措施，也要考慮多數人的需求。這次加碼敬老愛心卡和好孕專車，希望長輩和孕媽咪安心出門，保持健康活力，幸福宜居在台中。