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台中8寶媽懷第9胎 還想拚雙胞胎

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中市卅六歲張姓婦人近日到澄清醫院中港院區產檢，確認懷孕，這是她個人的第九胎。產科主任關祥彬表示，張婦自第二胎起即由他負責產檢與接生，夫妻持續生產與「多子多孫多福氣」的觀念有關，即使已懷第九胎，仍希望有機會生下一對雙胞胎

關祥彬回憶，張婦首次到院時就表達想懷雙胞胎的期待，當時她已育有一子，後續檢查未如願，她仍表示會「繼續努力」。這是他從醫以來少見的高胎次自然生產案例。張婦目前八名子女為四男四女，她曾表示，夫妻認為年老時子女若人數較多，彼此可分擔照顧責任，也能互相扶持。

張婦指出，自己廿歲生下長女，如今已十六歲，能協助照顧弟妹，之後幾乎每兩年生一胎，家庭氣氛始終熱鬧，她也認為每個孩子都是珍貴的禮物。其丈夫從事汽車零件生意，經濟狀況穩定，也支持家庭成員眾多的生活型態。未來仍希望能迎來雙胞胎。對此，關祥彬建議順其自然。

關祥彬表示，多胎次妊娠在醫學上仍屬高風險，可能增加妊娠高血壓、產後出血及子宮收縮不良等情況，因此規律產檢與孕期照護相當重要。所幸張婦身體狀況佳，在醫療團隊持續監測下，過往生產皆順利。

此外，有研究指出，女性每增加一次懷孕，體內端粒可能縮短，生物年齡平均增加約數月到數年不等。整體而言，多生育各有利弊，但在現代醫療條件下，生產風險已可大幅控管。台灣歷史上最高生育紀錄為廿四胎。

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