台中百貨競爭白熱化 賣商品轉向賣體驗

北部百貨市場趨於飽和，資金與業者加速台中布局，大型商場接連登場，讓中部百貨市場快速升溫。隨著供給大幅增加，市場不再只是做大，而是進入「彼此搶客」的階段。業者普遍感受到來客與業績被分散，部分商場營收甚至下滑兩成，競爭壓力明顯升高，市場正式從成長期轉入高度競爭期。

今年四月開幕的漢神洲際購物廣場已率先進場，烏日高鐵特區的「D-ONE 第一大天地」、以及富旺F-PLAZA也預計在未來兩年內加入戰局。大型百貨密集插旗，不僅讓市場規模擴大，也讓競爭更加白熱化。業者坦言，漢神開幕後確實帶動整體消費量成長，但各家業績普遍受到衝擊，甚至有的影響達兩成，顯示客源正在重新洗牌。

業界分析，影響百貨業發展的三大關鍵在於人口、消費力與交通條件。台中近年人口持續增加，加上台積電設廠、國際會展中心啟用，帶進高消費族群；交通方面，七四線快速道路讓彰化民眾進入台中僅需十多分鐘，也擴大外縣市消費動能，進一步強化台中的區域吸引力。

不過，若與雙北約六百萬人口相比，台中目前不到三百萬人，要形成雙核心消費市場仍有距離。但在持續的人口移入與產業投資帶動下，中部市場仍具備長期成長潛力。

朝陽科大行銷與流通管理系主任李冠穎表示，台中人口成長多來自外移人口，消費結構正在改變，市場仍有擴張空間，但新商場持續加入後，競爭只會更激烈。

他分析，未來百貨經營將從「賣商品」轉向「賣體驗」。大型商場多朝複合式發展，結合餐飲、娛樂與飯店，打造一站式消費場域；同時也不再只追求坪效，而是強調顧客停留時間。尤其在氣候炎熱的情況下，百貨商場已成為民眾休憩、避暑的重要空間，若能增加舒適的公共休憩區域，有助於延長停留、帶動消費。