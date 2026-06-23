台中消費潛力成長 躍百貨關鍵戰場

台北市百貨商場密集，市場已趨於飽和，台中市人口突破兩百八十六萬人，穩居全台第二大城市，重大建設也陸續到位，業者看好台中積極布局，包括「漢神洲際購物廣場」今年四月開幕、「D-ONE第一大天地」將登場，市場量體快速擴張，「台中不只是下一個百貨戰場，更可能成為台灣零售業未來十年的關鍵市場」。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，台北市百貨商場在大巨蛋「Garden City」加入後，北市的百貨市場今年過後就會達到飽和，未來業者要布局的區域、百貨市場成長幅度最高的將是台中。

新光三越台中中港店、台中大遠百在國內百貨市場中長期排名前三，而新光三越台中店扣除去年氣爆意外，更是蟬聯廿多年的「店王」，加上漢神斥資超過九十億元打造、面積六點六萬坪的漢神洲際購物廣場已開幕，連同台中烏日高鐵站旁的巨型複合式商業開發案、預計未來兩年營運的D-ONE第一大天地，目標成為全台最大商場，台中的百貨聲勢並不輸給台北。

百貨業者指出，台中近年人口持續成長，穩居全台第二大城市，且中部消費力不斷提升，從住宅市場、人口移入到企業投資，都為零售產業提供穩定支撐，台中未來幾年將迎來新一波百貨供給潮，隨著捷運藍線、重大商業開發以及企業總部設立等利多逐步發酵，中部消費規模仍有明顯成長空間，成長動能遠超台北。

雖然外界認為台中的消費力都集中在七期，但黃晴雯說，百貨零售已經是城市的基礎建設，若要看消費力，不能只看台中，目光更要看向周邊的苗栗、彰化、南投、雲林。

值得注意的是，當前百貨業競爭模式已逐漸改變。過去業者比拚的是店數與營業面積，如今轉向結合商辦、住宅、飯店、娛樂設施的複合式開發，以台北大巨蛋園區為例，即結合體育賽事、演唱會、商場與辦公空間；而台中未來多項大型開發案，也朝向商業、住宅與休閒娛樂整合方向發展。

黃晴雯分析，誰能創造更多停留時間、更多體驗內容，以及更完整的生活場景，誰就有機會在競爭激烈的零售市場中勝出。

中市議員陳雅惠、楊大鋐表示，台中百貨商場愈開愈多，代表城市有消費力與發展潛力，但大型商場不只是把人潮帶進來，也應解決交通塞車問題，要求市府做好交通動線、停車空間、人潮疏導等規畫，讓周邊店家也有機會一起受惠。

中市府表示，百貨開幕前皆多次研議討論，請業者依規定提送交通維持計畫，並針對交通動線導引、停車管理、交管人員配置、交通疏導管制等相關措施妥善規畫，市府也與業者滾動檢討交通疏導策略，蒐集地方意見與用路人反應，降低交通衝擊。