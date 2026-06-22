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議員籲食安不能靠事後移送 中市府：查核輔導並行

中央社／ 台中22日電

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天表示，台中市有餐廳誤將小蘇打粉用於甜點，拿裝有清潔劑的保溫瓶回沖熱茶，食安處理不能只靠事後移送。中市府表示，鎖定高風險業者稽查逾萬家次，查核與輔導並行。

周永鴻今天透過文字稿表示，市府16日在市政會議大談智慧食安，強調食安GIS、行動稽查與智慧實驗室，卻發生百貨內義式餐廳業者疑將小蘇打粉誤當糖粉用於鬆餅製作，檢驗市府智慧食安是否真正走進廚房。

周永鴻指出，市府依法責令停業、移送偵辦是必要作為，但食安治理不能出了事才移送；市府宣稱台中食安已從傳統稽查走向智慧治理，以此事件為例，智慧治理若無落實到原料標示、食品添加物管理、員工訓練與現場稽查，就只是紙上成績並非真正把關。

他舉例，114年春水堂發生員工疑誤拿裝有清潔劑的保溫瓶回沖熱茶，導致顧客送醫，好市多A肝莓果案的裁罰，因後續程序問題未能確定執行，都提醒市府食安不能只看評比與宣傳，更注重日常稽查、業者標準作業流程與出事後責任控管。

台中市食品藥物安全處以文字稿回覆，大型或連鎖餐飲業者均列為年度重點查核對象，每年稽查超過1萬3000家次，運用大數據分析及風險管理機制，鎖定高風險業者加強查核與輔導；同時透過從業人員教育訓練及宣導，持續強化業者食品安全管理及從業人員專業知能。

食安 周永鴻 台中市

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