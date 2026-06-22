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彰基走過130年… 代代相傳動人故事 甚至3代從醫守護病患健康

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基總院長陳穆寬舉辦「130周年—代代相傳．我的彰基家庭故事」感恩餐會，共有300人參加。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬舉辦「130周年—代代相傳．我的彰基家庭故事」感恩餐會，共有300人參加。圖／彰基提供

彰化基督教醫院走過130年，服務彰化好幾代人，也有好幾代人從事醫護守護彰化人。彰基因此舉辦「代代相傳─我的彰基家庭故事」徵稿與感恩餐會，邀請同仁以照片與文字記錄與醫院共同成長的歷程，並藉著提升待遇與工作條件，建立使命感與組織文化，讓醫療人員願意長期投入、代代傳承。

彰基表示，醫療不僅是職業，更是一種對生命的承諾。彰基130年來，是無數家庭與同仁共同建立的信任與價值，透過文化傳承與情感連結，期望在醫療人力短缺挑戰下，持續凝聚人才向心力，讓「以愛服事」精神世代延續，才能讓醫療人才不斷地投入。

「130周年─代代相傳．我的彰基家庭故事」徵稿與感恩餐會，活動吸引院內護理、醫療、行政、醫事及院牧等各類同仁參與，涵蓋祖孫、親子、夫妻與手足等多元家庭關係，展現醫療工作跨世代延續的深厚連結。

感恩茶會超過300人參加，由彰基總院長陳穆寬頒發「典範獎」、「傳承獎」及「創意獎」共10名，各獲1萬元獎金，陳穆寬也當場加碼1倍獎金，總計20萬元給所有得獎者，感謝他們透過照片與文字，讓彰基重新被看見。

陳穆寬表示，活動最珍貴的地方不只是表揚得獎者，而是讓大家看見彰基130年來，無數家庭與同仁一起寫下用愛照顧病人的足跡，每一個故事背後，都承載著責任、愛心、陪伴與奉獻，而這些平凡卻真實的故事，正是彰基長年獲得患者與社會信任的重要力量。

院方表示，許多故事呈現三代從醫的延續，有人追隨長輩腳步投入醫療工作，也有人因父母長年照護病人的身影而立志行醫。另有同仁分享父親擔任接生醫師時，深夜奔赴醫院迎接新生命的經歷，讓下一代深刻理解醫療工作的責任與意義。

院長室處長江季蓉指出，「代代相傳」不只是家人接續進入同一所醫院工作，更是價值與使命的延續。有些人受到長輩影響投入醫療服務，也有人在長大後，才真正瞭解父母工作的辛勞與責任。

彰基總院長陳穆寬（前排中）頒發「典範獎」、「傳承獎」及「創意獎」給得獎者並與家屬合照。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬（前排中）頒發「典範獎」、「傳承獎」及「創意獎」給得獎者並與家屬合照。圖／彰基提供

彰基舉辦「130周年—代代相傳．我的彰基家庭故事」感恩餐會，總院長陳穆寬頒發「典範獎」得主，家族三代接續投入彰基服務，累積年資超過百年，第一代高齡達94歲的阿嬤開心接下獎金。圖／彰基提供
彰基舉辦「130周年—代代相傳．我的彰基家庭故事」感恩餐會，總院長陳穆寬頒發「典範獎」得主，家族三代接續投入彰基服務，累積年資超過百年，第一代高齡達94歲的阿嬤開心接下獎金。圖／彰基提供

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