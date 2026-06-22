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彰化東螺溪環境改善 呈現渡船頭歷史與北斗文化
彰化縣政府改善東螺溪水環境，呈現渡船頭歷史與連結北斗鎮文化，並增設船屋地景遊戲場、戲沙池、景觀廁所、人行棧道、入口意象、環境教育導覽設施，打造全齡共享休憩環境。
彰化縣政府推動東螺溪水環境改善，「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」5月完工，縣府今天舉辦啟用典禮，縣長王惠美表示，工程經費中央補助新台幣9400萬元、縣府自籌2063萬5000元，整合水岸景觀、生態環境與文化場域。
王惠美表示，計畫包含2大工區，第1工區北斗渡船頭水文化綠廊環境營造，以渡船頭歷史為主軸，規劃船頭入口意象、碼頭、渡船亭等，並串聯北斗河濱公園水文環境教育空間，強化東螺溪與北斗鎮文化連結，及增設船屋地景遊戲場、戲沙池、樂齡交流空間、景觀廁所，範圍自台1線北斗橋至神農路七星橋，全長約1.5公里。
王惠美說，埤頭木棉花道河畔環境改善工程則於中溪橋旁新設約500公尺人行棧道，並增設入口意象及環境教育導覽設施；另外，去年底完成8.3公里東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程，串聯至北斗鎮及埤頭鄉，建構系統化東螺溪觀光廊道。
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