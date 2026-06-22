業者擬在埔里設廢棄物掩埋場 南投縣環保局駁回

民間業者規劃在埔里設置事業廢棄物掩埋場，遭鎮民強力反對，也未依審查決議召開地方說明會、補正資料；南投縣府今天召開環評審查會，決議駁回此開發案、環評未通過。

允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮麒麟里興建占地約24.6公頃廢棄物掩埋場，南投縣政府今年1月4日召開第1階段第1次審查會議，會中決議，業者須依意見補充、修正，並於3月15日前至少辦理3場地方說明會，但直到超過期限，業者未依審查決議召開說明會。

南投縣政府環境保護局今天邀專家、學者召開「南投縣環境影響評估審查會」，會中討論案包含埔里鎮廢棄物掩埋場案，民進黨南投縣議員蘇昱誠、陳宜君到場關心審查結果；環保局會中說明，至今尚未查收修正稿，且開發單位未辦理公開說明會，建議予以駁回。

環保局會後表示，允捷公司申請「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」環境影響說明書（初稿），經環評審查會決議，依環境影響評估法第13條之1第1項規定，函請目的事業主管機關（南投縣環保局）駁回「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案環境影響說明書」申請。

蘇昱誠表示，南投縣府今天正式駁回允捷公司掩埋場申請案，鄉親心中大石頭得以暫時放下，將持續關注，不容業者有機會死灰復燃，或任何影響環境與水源安全的開發案捲土重來；陳宜君說，掩埋場選址不當，對水源保護有高度風險，也會衝擊下游茭白筍產業。

反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟表示，允捷廢棄物掩埋場開發案明顯選址錯誤，水源保護區風險、地質敏感區風險、生態衝擊、產業永續發展威脅風險皆不可接受，鄉親要的不是單純因未補件而「程序駁回」，而是以「不應開發」為由「實質駁回」，才能永遠守護埔里乾淨水源與產業命脈。