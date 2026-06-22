聽新聞
0:00 / 0:00
立院衛環委員會考察台中庇護工場 盼結合綠色採購
立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中市考察庇護工場，國民黨立委廖偉翔呼籲透過庇護工場進行綠色採購及綠色餐桌消費，並提高採購誘因，增加庇護工場就業機會。
立法院社會福利及衛生環境委員會應廖偉翔安排，前往台中考察身心障礙者庇護工場永續經營、優先採購及就業支持體系，分別參訪台中市愛心家園、瑪利MAMA手作麵包市政店、麥子庇護工場等，衛生福利部次長呂建德、勞動部次長陳明仁、環境部次長謝燕儒都出席考察。
廖偉翔表示，庇護工場不只是提供身心障礙者就業機會，更是實踐社會共融與永續發展的重要平台，政府應透過制度設計，讓採購政策成為推動環境永續與社會公平的雙重引擎。
廖偉翔指出，綠色採購結合身心障礙就業已是歐美國家的重要政策方向，他建議環境部研議調整現行綠色採購制度，未來各機關於綠色採購申報系統中，凡採購具環保標章的庇護工場產品，可採1.5倍權重計算採購績效，以提高各機關採購誘因，進一步擴大庇護工場市場規模與就業機會。
陳明仁表示，目前庇護工場設備汰換補助最高可達新台幣100萬元，另認證、檢驗及相關簽證費用等，也都已納入補助範圍，希望協助庇護工場提升設備效能與產品品質。
呂建德指出，為強化優先採購制度落實，衛福部已要求各單位將業務費中用於優先採購的比率，由原本5%提高至10%，希望透過政府採購力量支持庇護工場穩定發展。
謝燕儒認為，相關採購績效加權機制將朝循序漸進方式研議推動，未來也將透過環境部永續長會議加強宣導綠色採購政策；至於庇護工場申請環保標章所面臨的困難，環境部將以專案方式協助處理，並朝簡化申請程序方向努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。