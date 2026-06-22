立院衛環委員會考察台中庇護工場 盼結合綠色採購

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中市考察庇護工場，國民黨立委廖偉翔呼籲透過庇護工場進行綠色採購及綠色餐桌消費，並提高採購誘因，增加庇護工場就業機會。

立法院社會福利及衛生環境委員會應廖偉翔安排，前往台中考察身心障礙者庇護工場永續經營、優先採購及就業支持體系，分別參訪台中市愛心家園、瑪利MAMA手作麵包市政店、麥子庇護工場等，衛生福利部次長呂建德、勞動部次長陳明仁、環境部次長謝燕儒都出席考察。

廖偉翔表示，庇護工場不只是提供身心障礙者就業機會，更是實踐社會共融與永續發展的重要平台，政府應透過制度設計，讓採購政策成為推動環境永續與社會公平的雙重引擎。

廖偉翔指出，綠色採購結合身心障礙就業已是歐美國家的重要政策方向，他建議環境部研議調整現行綠色採購制度，未來各機關於綠色採購申報系統中，凡採購具環保標章的庇護工場產品，可採1.5倍權重計算採購績效，以提高各機關採購誘因，進一步擴大庇護工場市場規模與就業機會。

陳明仁表示，目前庇護工場設備汰換補助最高可達新台幣100萬元，另認證、檢驗及相關簽證費用等，也都已納入補助範圍，希望協助庇護工場提升設備效能與產品品質。

呂建德指出，為強化優先採購制度落實，衛福部已要求各單位將業務費中用於優先採購的比率，由原本5%提高至10%，希望透過政府採購力量支持庇護工場穩定發展。

謝燕儒認為，相關採購績效加權機制將朝循序漸進方式研議推動，未來也將透過環境部永續長會議加強宣導綠色採購政策；至於庇護工場申請環保標章所面臨的困難，環境部將以專案方式協助處理，並朝簡化申請程序方向努力。