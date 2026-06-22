快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

立院衛環委員會考察台中庇護工場 盼結合綠色採購

中央社／ 台中22日電

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中考察庇護工場，國民黨立委廖偉翔呼籲透過庇護工場進行綠色採購及綠色餐桌消費，並提高採購誘因，增加庇護工場就業機會。

立法院社會福利及衛生環境委員會應廖偉翔安排，前往台中考察身心障礙者庇護工場永續經營、優先採購及就業支持體系，分別參訪台中市愛心家園、瑪利MAMA手作麵包市政店、麥子庇護工場等，衛生福利部次長呂建德、勞動部次長陳明仁、環境部次長謝燕儒都出席考察。

廖偉翔表示，庇護工場不只是提供身心障礙者就業機會，更是實踐社會共融與永續發展的重要平台，政府應透過制度設計，讓採購政策成為推動環境永續與社會公平的雙重引擎。

廖偉翔指出，綠色採購結合身心障礙就業已是歐美國家的重要政策方向，他建議環境部研議調整現行綠色採購制度，未來各機關於綠色採購申報系統中，凡採購具環保標章的庇護工場產品，可採1.5倍權重計算採購績效，以提高各機關採購誘因，進一步擴大庇護工場市場規模與就業機會。

陳明仁表示，目前庇護工場設備汰換補助最高可達新台幣100萬元，另認證、檢驗及相關簽證費用等，也都已納入補助範圍，希望協助庇護工場提升設備效能與產品品質。

呂建德指出，為強化優先採購制度落實，衛福部已要求各單位將業務費中用於優先採購的比率，由原本5%提高至10%，希望透過政府採購力量支持庇護工場穩定發展。

謝燕儒認為，相關採購績效加權機制將朝循序漸進方式研議推動，未來也將透過環境部永續長會議加強宣導綠色採購政策；至於庇護工場申請環保標章所面臨的困難，環境部將以專案方式協助處理，並朝簡化申請程序方向努力。

台中 庇護工場 考察

延伸閱讀

台日環保標章最快9月互認 助業者搶攻綠色市場

培力計畫特色產業展創意 可折疊杯讓環保更輕鬆

環保標章電子證書新登場 數位轉型更安全、更快速、更好查

環境部淨零綠領人才培育課程 環教人員學費半價

相關新聞

彰化收容所搬遷停收浪犬1個月 民怨湧向第一線

彰化動物保護教育園區興建工程上周舉行動土典禮，原有流浪狗中途之家因配合搬遷作業，自6月10日起至7月9日暫停多項收容服務，其中包括民眾通報犬隻捕捉及各鄉鎮市公所清潔隊送交遊蕩犬隻，引發第一線捕犬人員壓力大增。有清潔隊員說，怕犬隻捕捉後無處安置，近期案件只能暫緩捕捉，卻得面對民眾與里長不斷陳情抱怨。

鹿港2鎮民疑遭野狗攻擊受傷 鎮長嘆「前腳抓後腳放」無法根除威脅

彰化縣鹿港鎮今天傳出流浪犬傷人事件，有網友在社群發文指出，清晨5時許在兒童公園周邊，有2名鎮民遭野狗攻擊受傷，提醒民眾提高警覺。對此，鹿港鎮長許志宏罕見在臉書發表長文，直指地方公所在流浪犬管理上面臨法規與現實的雙重困境。

盧秀燕嘆蓋了10所學校仍不夠 立委黃健豪：現流行中漂不是北漂

台中市人口激增，已接近287萬人。市長盧秀燕今就感嘆任內已興建10所學校，「但還是不夠」，這也表示台中非常的興旺，所以教育投資也不斷地增加，而台中市的教育投資在六都裡面的預算比也是第1名。未來希望中央能多補助，投資教育、投資孩子、投資國家，讓國家和城市都更好。

砸1.14億改造東螺溪！北斗渡船頭增遊戲場、埤頭木棉花道更好走

彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」，不僅新設船屋地景遊戲場、戲沙池、渡船亭及500公尺河岸人行棧道，更串聯北斗渡船頭歷史文化與埤頭木棉花道景觀，打造兼具生態、文化與休憩功能的觀光廊帶。工程於今年5月完工，今日舉行啟用典禮。

立委黃健豪撐枴杖出席活動 驚動市長盧秀燕上前了解 答案竟很甜蜜

立委黃健豪上午出席台中市南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮時，竟是撐著枴杖進場，立即引起市長盧秀燕關心上前詢問。原來，黃健豪是在家中和他的一對1對龍鳳胎雙胞胎小孩在地上玩耍時，兩小孩同意要他抱，一下子擁上前，竟把他的左腳給踩傷了。這個答案引起盧秀燕哈哈大笑，問大家「咱台中小孩有勇嘸？（台語）」台下一片回說「有喔！」

彰化警官歷來最大調動 國道大隊長侯慎謙返郷調降…受關注

彰化縣警察局今天發布歷年罕見警官人事大風吹，除了多時未調動外，加上擴編局員，包括副分局長、交通隊副隊長及股長、分局組長、派出所長共81人異動，其中，二線四星的國道警察大隊長侯慎謙降調縣警局公關科局員，最受矚目，他疑因返鄉或者外勤屆齡轉內勤可延到65歲退休。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。