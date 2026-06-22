彰化收容所搬遷停收浪犬1個月 民怨湧向第一線

彰化動物保護教育園區興建工程上周舉行動土典禮，原有流浪狗中途之家因配合搬遷作業，自6月10日起至7月9日暫停多項收容服務，其中包括民眾通報犬隻捕捉及各鄉鎮市公所清潔隊送交遊蕩犬隻，引發第一線捕犬人員壓力大增。有清潔隊員說，怕犬隻捕捉後無處安置，近期案件只能暫緩捕捉，卻得面對民眾與里長不斷陳情抱怨。

縣府動物防疫所表示，因應收容犬貓及辦公室搬遷至臨時動物收容所，期間暫停民眾通報犬隻捕捉、公所清潔隊送交遊蕩犬隻、民眾拾獲犬貓送養、家犬貓不擬續養收容，以及園區參觀與認領養等業務。不過，涉及緊急性、危害公共安全或特殊動物保護案件，仍會優先受理處理。

動防所指出，目前已覓得一處可容納約300隻犬隻的臨時動物收容所，同時持續對外徵求其他合適場地，希望補足收容量缺口，讓後續搬遷及收容作業順利進行。

然而，基層清潔隊憂心，7月9日恢復收容後，累積近1個月的通報案件恐一次湧入，形成案件「塞車潮」。也有隊員直言，現行捕犬工作多由清潔隊執行居多，第一線人員缺乏專業訓練與完善器材，且民眾對流浪犬絕育後原地回置政策接受度不高，經常出現「抓了不能收、不抓被抱怨」的窘境，希望主管單位重新檢討外包管理品質及整體犬隻管制政策。

對此，動防所長董孟治表示，現階段除了絕育控制繁殖外，族群數量下降多仰賴自然消長。即便未來動物保護教育園區完工啟用，收容容量上限約550隻犬貓，也不可能只進不出，收容空間壓力是各縣市共同面臨的課題。不過，若流浪犬有攻擊或傷人紀錄，將盡可能不再回置。

針對縣內流浪犬問題遲未改善，日前也有多位民代要求動物防疫所研擬地方自治條例。董孟治指出，現行動物保護法規範其實很詳細，但受限於執法人力及社會整體動保意識持續發展，執行上確實面臨困難，未來若研議自治條例，方向將著重於私人領域稽查權限及證據保全機制，以提升管理效能。