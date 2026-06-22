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盧秀燕嘆蓋了10所學校仍不夠 立委黃健豪：現流行中漂不是北漂

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
盧秀燕上午主持北屯區「南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮」。記者黃寅／攝影
盧秀燕上午主持北屯區「南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮」。記者黃寅／攝影

台中人口激增，已接近287萬人。市長盧秀燕今就感嘆任內已興建10所學校，「但還是不夠」，這也表示台中非常的興旺，所以教育投資也不斷地增加，而台中市的教育投資在六都裡面的預算比也是第1名。未來希望中央能多補助，投資教育、投資孩子、投資國家，讓國家和城市都更好。

盧秀燕上午主持北屯區「南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮」，她說，台中市的人口數已創歷史新高，「因為太興了」，也因此民眾用腳投票，人口移入是全國第1、生育力六都第2，因此人口不斷增加，「學校因此爆掉」，任內8年已蓋了10所新學校，光是北屯就蓋了5間。

她說，今天落成啟用的是南興國中和南興國小，是他們的一期落成啟用，同時開工第二期工程，接著今年還要蓋第三期的禮堂和幼兒園，光是這兩所學校就投資了15億元，落成後剛好可以趕上8月底的招生。

接下來北屯今年要落成啟用的還有廍子國中，在南屯有文山國中，烏日也有旭日國小要開工，但仍是「供不應求」台中市非常的興旺，人口增加。而她在卸任前會「努力做到最後一分鐘」，繼續推動多項重大建設。

出席的內政部次長張廖萬堅說，孩子就是未來，大家的努力、為教育的付出跟投入，他相信是最划算的。

立委黃健豪為了設校向中央爭取了部分經費，他表示，他擔任市議員時就積極爭取設校，因為這個區域人口不斷快速成長，尤其舊社里是重劃區，人口更是倍數的成長，以往的學校已不夠容量。但看著附近大樓還不斷的在蓋，「也告訴我們未來仍需要更多的學校」。

他說，台中市未來的發展非常「龐大」許多新興的建設還會吸引周邊城市，甚至是新北和台北的民眾因為看到台中的發展而選擇搬到台中來，以往都叫「北漂」現在都叫「中漂」。

盧秀燕上午主持北屯區「南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮」。記者黃寅／攝影
盧秀燕上午主持北屯區「南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮」。記者黃寅／攝影

立委黃健豪（右）為了設校向中央爭取了部分經費，他表示，以往都叫「北漂」現在都叫「中漂」。記者黃寅／攝影
立委黃健豪（右）為了設校向中央爭取了部分經費，他表示，以往都叫「北漂」現在都叫「中漂」。記者黃寅／攝影

盧秀燕上午主持北屯區「南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮」。記者黃寅／攝影
盧秀燕上午主持北屯區「南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮」。記者黃寅／攝影

內政部次長張廖萬堅說，孩子就是未來，大家的努力、為教育的付出跟投入，他相信是最划算的。記者黃寅／攝影
內政部次長張廖萬堅說，孩子就是未來，大家的努力、為教育的付出跟投入，他相信是最划算的。記者黃寅／攝影

盧秀燕 黃健豪 台中 人口 學校

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