砸1.14億改造東螺溪！北斗渡船頭增遊戲場、埤頭木棉花道更好走

台中市人口激增，已接近287萬人。市長盧秀燕今就感嘆任內已興建10所學校，「但還是不夠」，這也表示台中非常的興旺，所以教育投資也不斷地增加，而台中市的教育投資在六都裡面的預算比也是第1名。未來希望中央能多補助，投資教育、投資孩子、投資國家，讓國家和城市都更好。

2026-06-22 14:44