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砸1.14億改造東螺溪！北斗渡船頭增遊戲場、埤頭木棉花道更好走

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」完工。記者林敬家／攝影
彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」完工。記者林敬家／攝影

彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」，不僅新設船屋地景遊戲場、戲沙池、渡船亭及500公尺河岸人行棧道，更串聯北斗渡船頭歷史文化與埤頭木棉花道景觀，打造兼具生態、文化與休憩功能的觀光廊帶。工程於今年5月完工，今日舉行啟用典禮。

王惠美表示，本案總經費1億1463萬5000元，其中中央補助9400萬元、縣府自籌2063萬5000元，感謝中央及地方民代支持。計畫分為兩大工區，其中北斗渡船頭段長約1.5公里，以渡船頭歷史文化為主軸，增設船頭入口意象、碼頭、渡船亭及船屋地景遊戲場等設施，並串聯北斗河濱公園。

另一工區為埤頭木棉花道河畔環境改善工程，於中溪橋旁新設約500公尺人行棧道及環境教育導覽設施，提升民眾賞花與散步品質。

王惠美指出，東螺溪石埤橋至舊鐵橋段已於去年底完成8.3公里水綠慢行廊道，如今再串聯北斗及埤頭景點，逐步建構完整的東螺溪觀光廊帶。

立委謝衣鳯表示，東螺溪整治是她擔任立委後率先推動的重要建設，期盼未來能成為南彰化重要休憩觀光景點；立委陳素月也感謝各界努力，盼持續推動東螺溪發展。議長謝典霖則表示，整治後的東螺溪水質明顯改善，幾乎聞不到臭味，已成為適合親子休閒遊憩的新去處。

彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」，新設船屋地景遊戲場、戲沙池。記者林敬家／攝影
彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」，新設船屋地景遊戲場、戲沙池。記者林敬家／攝影

彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」完工。記者林敬家／攝影
彰化縣政府推動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」完工。記者林敬家／攝影

王惠美 彰化縣 中央

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