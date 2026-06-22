鹿港2鎮民疑遭野狗攻擊受傷 鎮長嘆「前腳抓後腳放」無法根除威脅

彰化縣鹿港鎮今天傳出流浪犬傷人事件，有網友在社群發文指出，清晨5時許在兒童公園周邊，有2名鎮民遭野狗攻擊受傷，提醒民眾提高警覺。對此，鹿港鎮長許志宏罕見在臉書發表長文，直指地方公所在流浪犬管理上面臨法規與現實的雙重困境。

鹿港鎮公所表示，經查確實警方接獲民眾通報，但報案人並非當事人，警方到場已找不到人，公所也分享清潔隊執行捕犬作業影片，畫面中誘捕籠內放置包子作為誘餌，卻遭一群孩童搖晃導致掉落，影響捕捉作業。甚至曾多次發生犬隻已被捕獲，卻遭民眾私自打開籠門放走的情況，讓執行人員相當無奈。

此外，近期有民眾發現車輛載運大批犬隻至體育場附近放置，通報後才得知是動防所委外廠商執行TNVR作業，將完成絕育及施打疫苗的犬隻回置原地。

許志宏表示，流浪犬管理工作一直是地方治理的難題，依現行規定，公所接獲通報後僅能協助捕捉流浪犬並移送動防所，犬隻完成絕育及疫苗施打後，依法必須原地放回，因此常被民眾質疑「為何抓了又放」，形成「前腳剛抓、後腳又放回來」的循環，難以根除流浪犬威脅。

許志宏也呼籲民眾不要任意餵食流浪犬，以免造成犬隻群聚及產生領域性；另外，若私自開啟誘捕籠放狗，恐涉及妨礙公務，盼民眾共同配合流浪犬管理工作。