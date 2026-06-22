立委黃健豪撐枴杖出席活動 驚動市長盧秀燕上前了解 答案竟很甜蜜

立委黃健豪上午出席台中市南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮時，竟是撐著枴杖進場，立即引起市長盧秀燕關心上前詢問。原來，黃健豪是在家中和他的一對1對龍鳳胎雙胞胎小孩在地上玩耍時，兩小孩同意要他抱，一下子擁上前，竟把他的左腳給踩傷了。這個答案引起盧秀燕哈哈大笑，問大家「咱台中小孩有勇嘸？（台語）」台下一片回說「有喔！」

黃健豪育有3子，老大女生已5歲，接下來一對雙胞胎現在1歲多。對於竟能被兩個僅1歲多的小孩踩傷，黃健豪說，1個人有10多公斤，踩在腳上也實在不輕哩。

盧秀燕請黃健豪致詞前親自解答，答案出來之後。盧秀燕說，「生3個，我們給他鼓勵一下」，他一個要應付3個啦，兩個一起衝上來，結果就把爸爸踩傷了，因為看到爸爸太興奮了，卻把爸爸踩傷了。我們「咱台中小孩有勇嘸？（台語）」黃健豪雖然受傷，但心裡很高興小孩很活潑健康啦！