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彰化警官歷來最大調動 國道大隊長侯慎謙返郷調降…受關注

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警察局今天發布歷年罕見警官人事大風吹，除了多時未調動外，加上擴編局員，包括副分局長、交通隊副隊長及股長、分局組長、派出所長共81人異動。資料照片
彰化縣警察局今天發布歷年罕見警官人事大風吹，除了多時未調動外，加上擴編局員，包括副分局長、交通隊副隊長及股長、分局組長、派出所長共81人異動。資料照片

彰化警察局今天發布歷年罕見警官人事大風吹，除了多時未調動外，加上擴編局員，包括副分局長、交通隊副隊長及股長、分局組長、派出所長共81人異動，其中，二線四星的國道警察大隊長侯慎謙降調縣警局公關科局員，最受矚目，他疑因返鄉或者外勤屆齡轉內勤可延到65歲退休。

新職名單包括和美副分局長楊士漢、田中副分局長黃元宏、保安隊副隊長林俊良，交通隊副隊長王英州及蘇志忠、保安科局員謝瑞成、外事科局員林秋田、鑑識科局員廖光啟、公關科局員侯慎謙、督察科股長粘武雄、督察員薛乃仁。

保防科股長陳永慶、外事科股長謝昌衛、鑑識科股長孫德娟、員林分局三組組長林福志、彰化分局警備隊長林昆平、鹿港分局四組組長黃村平、溪湖分局四組組長江耀邦、員林派出所長鐘翊明、員林莒光所長林哲旭、和美分局大霞所長鄭育安、伸港分駐所長李翌榮。

彰化三家派出所長郭彥宏、北斗溪州分駐所長江秉昱、彰化芬園分駐所長吳幸昌、芳苑原斗派出所長詹詠任、芳苑交通分隊長何宜霖、溪湖三組組長周輝燿、溪湖第一組組長江忠憲、少年隊二組組長蔡志昌、溪湖警備隊隊長宋明伍、芳苑勤務指揮中心主任陳煌明及警備隊長林慶易。

芳苑二林分駐所長陳駿瑋、鹿港秀水分駐所長康建凱、鹿港海埔派出所長沈威志、田中朝興派出所長陳宣良、芬苑王功派出所長呂泓緯、北斗三組組長李進寶、田中四組組長胡仕樺、彰化四組組長黃川益、彰化五組長薛金河、彰化花壇分駐所長李宜蓁。

員林大村分駐所長黎奇龍、林厝派出所長林儀偉、萬年派出所長朱祐禎、村上派出所長曾國禎；田中內安派出所長鄭安承、北斗中和派出所長張惠民、田中交通分隊長陳彥宇、鹿港二組組長黃堃盛、北斗二組組長王振卿、田中二組組長陳雅玲。

芳苑二組組長李育誌、鹿港一組組長侯春發、和美一組組長陳勝文、溪湖埔心分駐所長莊世煜、田中社頭分駐所長洪漢鵬、鹿港馬鳴派出所長吳宗鴻、鹿港交通分隊長蔣鈞為、林裕軒支援督察科、芳苑大城分駐所長凃詠耀、彰化交通分隊長蘇泰育、員林交通分隊長邱翊慆、北斗交通分隊長楊育晃、詹惠然調警局勤務指揮中心督察員。

溪湖五組長林聖智、北斗派出所長鄧嘉緯、後勤科股長林焙誼、交通隊一組組長謝鎮光、二水分駐所長洪偉哲、和美嘉犁派出所長林群皓、鹿港草港派出所長柯岳良、溪湖埔東派出所長洪健傑、北斗成功派出所長蔣為聖、田中警務員鄭少雲、北斗田尾分駐所長陳冠霖、鹿港秀安派出所長冀緜長、芳苑派出所長謝宗宏、保安隊分隊長林志宏。

彰化 警察

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