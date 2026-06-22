大雅體育園區與神岡社南里隔一座橋要繞2公里 10月改善工程動工

台中市大雅體育園區緊鄰神岡區社南里，兩地僅一橋之隔，居民往返卻要繞2公里，經中央、地方及相關單位協調後，「神岡區既有橋梁（昌平路五段135巷）銜接大雅區聯絡道路（昌平路五段109巷）開闢暨東門支線第一小組第3汴主給小給改善工程」定案，總經費1183萬元，今天開說明會，預計10月底前動工，工期150個工作天。

立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢今天召開「神岡區既有橋梁（昌平路五段135巷）銜接大雅區聯絡道路（昌平路五段109巷）開闢暨東門支線第一小組第3汴主給小給改善工程」施工前說明會，台中市政府民政局副局長彭岑凱、大雅區長林麗蓉出席，神岡區社南里長楊春福、新庄里長張育豪、大雅區大楓里長蔡界地、上楓里長鄧兆堂及多位民眾到場關心工程進展。

大雅區長林麗蓉表示，此聯絡道路總長約182公尺、寬5.6公尺，將利用既有橋梁銜接昌平路五段109巷及135巷，並配合辦理農田灌溉設施改善工程。道路完成後，可串聯神岡區社南里與大雅體育園區，也能強化周邊生活圈交通路網，提供居民、運動民眾及緊急救護車輛更便捷安全的通行環境。

林麗蓉指出，工程目前正進行細部設計作業，設計完成後將立即辦理發包程序，預計9月完成設計並展開招標，若招標順利，可望於10月底前動工。施工期間將同步辦理東門支線第一小組第3汴主給小給改善工程，透過灌溉渠道調整及道路配置優化，兼顧交通需求與農業灌溉功能，讓工程效益最大化。

民政局副局長彭岑凱表示，本案總經費1183萬元，其中台中市政府地政局透過馬岡農地重劃基金補助996萬元，農業部農田水利署補助187萬元，他說，此案歷經多次會勘及路線評估，曾研議多項方案，最後選定「灌溉小給西移」路線，是最短路徑，也兼顧工程經濟效益及道路設計規範，讓工程可順利推展。

彭岑凱指出，原本農水署要求以價購方式取得道路用地，增加工程成本與行政程序，但在立委楊瓊瓔協調下，改採界址調整、以地易地方式辦理，節省216萬元用地取得費用，也讓農水署得以整合周邊零散土地，提高土地利用效益，創造多贏。

神岡區社南里長楊春福表示，大雅體育園區啟用後成為重要休閒運動據點，但社南里居民前往園區卻得繞行許久，相當不便，多年來希望打通最後一哩路，如今工程終於拍板，讓居民相當期待。新庄里長張育豪說，這條聯絡道路不僅是交通建設，更是串聯大雅、神岡生活圈的重要工程，未來可縮短通勤、就學及運動休閒往返時間，提升整體生活品質。

大雅區大楓里長蔡界地表示，大雅體育園區吸引許多民眾使用，聯絡道路開通後將有效分散車流，也能讓周邊居民更方便利用公共設施，帶動地方發展。上楓里長鄧兆堂則指出，地方等待多年終於看到成果，感謝中央、地方合作解決用地問題，讓工程得以順利推進，居民都相當期待早日完工通車。

市議員吳呈賢表示，本案早在縣市合併前即提出，但因涉及農田灌溉設施及用地、路線問題，遲遲無法定案。多年來經過不斷協調與爭取，最終由民政局提出「灌溉小給西移」路線，兼顧工程可行性、經費效益及道路安全規範，成功突破困境，讓地方長久以來的期待終於有機會實現。

立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，大雅第七公墓轉型為體育園區後，已成地方重要運動休憩空間，但緊鄰神岡社南里的居民卻因道路未貫通，必須繞道約2公里才能抵達不合理。未來聯絡道路完成後，可節省約10分鐘車程，促進神岡與大雅兩區交流，也有助整合周邊土地資源與未來發展。