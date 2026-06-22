南投奧萬大野生動物研習 認識「森林居民」共存

奧萬大自然教育中心暑假推出3天2夜野生動物調查研習班，包含室內專業講座、實地調查實務、科技資料庫建構及豐富的野外生態實作，帶領學員認識野生動物習性、行為、棲息地。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布訊息表示，人類與野生動物生活圈重疊度漸增，為讓民眾建立正確保育思維，奧萬大自然教育中心與台中市野生動物保育學會將於8月7日至9日推出野生動物調查研習班3.0，透過3天2夜深度探索，引領學員走進豐富生態棲地。

南投分署說明，野生動物不僅存在深山，也廣泛分布市區或淺山環境，若想真正消弭人獸衝突，第一步就是瞭解野生動物生活習性、行為模式、棲息地需求，課程從基礎生態知識出發，結合實地調查實務，讓學員學習觀察、解讀生態資訊技能。

南投分署指出，這次升級的研習亮點包含學習野外常見野生動物習性，並親自操作專業生物調查器材與追蹤技術；針對奧萬大園區野生動物資源進行簡易探查，並嘗試以「資料庫」形式保留數據，資料未來轉化為園區經營管理參考，並厚實自然教育中心課程發展。

南投分署表示，隨著人類與野生動物生活邊界日益重疊，課程尾聲將透過講師帶領學員，共同思考人與野生動物共存深層意義，將理論轉化為日常保育行動；這場研習不只培育具科學觀察能力的保育尖兵，更引導大眾思索人類與自然共榮共存方案。