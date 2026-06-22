煙火秀加原民音樂節助攻 南投巧咖節3天創造2億元商機

端午連假帶動觀光熱潮，南投巧克力咖啡節3天吸引超過37萬人次，創下1667萬元銷售額，較去年成長逾500萬元，並帶動大埔里地區旅宿、餐飲及觀光消費超過2億元。南投縣長許淑華今天表示，活動成功將人潮轉化為商機，展現地方產業與觀光結合的亮眼成果。

許淑華指出，今年巧克力咖啡節以「啡常咖心」為主題，開幕以來人潮不斷，活動將持續至28日，目前仍有約1周時間，歡迎全國民眾把握機會前往參觀、體驗及選購南投優質農特產品。

她表示，今年活動除結合在地咖啡與巧克力產業，也安排豐富表演節目及主題日千人體驗活動，加上夜間煙火秀成為埔里地區焦點，吸引許多遊客專程前往。從端午連假的盛況來看，預估後續假日仍將湧入大量人潮，活動現場可望持續維持高人氣。

許淑華也建議南投縣民，若想悠閒體驗巧咖節，不妨利用平日前往，不論是採購特色產品、品嘗咖啡巧克力，或體驗溫泉泡腳等周邊設施，都能避開假日人潮，更輕鬆享受活動樂趣。

縣府表示，今年巧咖節透過一系列宣傳行銷策略成功提升活動能見度。台北市長蔣萬安特別為南投巧克力咖啡節拍攝宣傳影片，縣府也推出專屬台北市民優惠措施，進一步吸引外縣市遊客到訪。

首屆南投原住民族音樂節今年也選在埔里福興溫泉區舉辦，與巧克力咖啡節同場登場，形成雙活動串聯效應。許淑華認為，兩項活動相互帶動人潮與消費，所創造的整體效益遠超過單一活動，成功提升南投觀光熱度。

許淑華表示，縣府將整理今年巧克力咖啡節的成果與效益，向縣議會爭取後續預算支持，未來也將持續檢討精進活動內容與執行方式，提升活動品質，打造更具吸引力的觀光品牌，希望讓來到南投的遊客都能留下美好回憶。

南投巧克力咖啡節端午連假吸引大批遊客湧入埔里福興溫泉區，活動會場人潮絡繹不絕。圖／南投縣政府提供

首屆南投原住民族音樂節與巧克力咖啡節同場舉辦，吸引民眾駐足欣賞演出。圖／南投縣政府提供

首屆南投原住民族音樂節與巧克力咖啡節同場舉辦，吸引民眾駐足欣賞演出。圖／南投縣政府提供