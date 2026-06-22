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垃圾場也能看書 外埔清潔隊跨界玩創意「榕樹下閱讀角」暴紅

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府環保局外埔區清潔隊與台中市立圖書館外埔分館跨界合作，在隊部大榕樹下打造充滿芬多精的「榕樹下閱讀角」，在樹下設置行動書櫃，隊員休息時也可看書。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局外埔區清潔隊與台中市立圖書館外埔分館跨界合作，在隊部大榕樹下打造充滿芬多精的「榕樹下閱讀角」，在樹下設置行動書櫃，隊員休息時也可看書。圖／台中市環保局提供

台中市政府環保局外埔區清潔隊與台中市立圖書館外埔分館跨界合作，在清潔隊部大榕樹下打造充滿芬多精的「榕樹下閱讀角」，在樹下設置行動書櫃，隊員休息時也可看書，成為街頭無名英雄們工作之餘放鬆身心的小角落。

台中市環保局長吳盛忠表示，在隊部備勤空間推動綠美化，可優化空間，更具備淨化空氣、舒緩身心壓力及降低環境溫度等實質減碳效果。當綠意景觀與知性閱讀一起走進清潔隊，這顆兼具知識、溫暖與永續的種子，正隨著清潔隊員守護城市的足跡，在台中的各個角落悄悄萌芽。

環保局表示，外埔區清潔隊有一棵守護同仁多年的大榕樹，過去只是大家短暫備勤的遮蔭處。為了營造友善職場，隊部特別運用鹿角蕨及蘭花等附生植物妝點樹幹，改造成宛如「森林第一排」的立體綠化空間。隊部更與市立圖書館合作推動「二手書循環再利用」，在樹下設置行動書櫃；櫃裡精心準備植栽觀賞、健康保健、心靈成長及勵志故事等多元書籍。

外埔區清潔隊長楊仲平指出，同仁平時的體力勞動強度高，更是充滿溫度的生活實踐者。他說「我們清潔的不只是市容街道，更希望透過滿場的綠意與書香，梳理出一方寧靜的心靈空間。」

清潔隊員表示，現在利用工作空檔在樹下休息，聞著植物的清香讀著書，能放鬆心情、緩解整天勞動的疲憊，還可以從行動書櫃中學到很多關於植栽照顧與健康保健的實用知識，大家都覺得很有收穫。

環保局表示，以往清潔隊員結束高強度的清掃工作回到隊部，通常只能坐在椅子上埋頭滑手機，現在多了坐在生機盎然的大樹下，利用零碎時間讀一小段故事的愜意選擇。這項改變獲得隊員們的熱烈回響。

台中市政府環保局外埔區清潔隊與台中市立圖書館外埔分館跨界合作，在隊部大榕樹下打造充滿芬多精的「榕樹下閱讀角」，在樹下設置行動書櫃，隊員休息時也可看書。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局外埔區清潔隊與台中市立圖書館外埔分館跨界合作，在隊部大榕樹下打造充滿芬多精的「榕樹下閱讀角」，在樹下設置行動書櫃，隊員休息時也可看書。圖／台中市環保局提供

台中市政府環保局外埔區清潔隊與台中市立圖書館外埔分館跨界合作，在隊部大榕樹下打造充滿芬多精的「榕樹下閱讀角」，在樹下設置行動書櫃，隊員休息時也可看書。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局外埔區清潔隊與台中市立圖書館外埔分館跨界合作，在隊部大榕樹下打造充滿芬多精的「榕樹下閱讀角」，在樹下設置行動書櫃，隊員休息時也可看書。圖／台中市環保局提供

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