暑期旅遊旺季中市推「三大安心好宿指南」 檢舉非法旅宿有獎金

暑假將到，台中市觀旅局推出「三大安心好宿指南」，提醒安排旅遊住宿時，務必選經政府機關核發旅館業或民宿登記證及專用標識的合法旅宿；如發現有經營日租套房或其他非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，經受處分人完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%當檢舉獎金。

觀旅局表示，台中市超過500家旅宿業，包括觀光旅館、商務旅館、文創商旅、溫泉旅館、精品汽車旅館、好客民宿等不同主題旅館與民宿。近年台中更積極推動永續觀光，目前已有59家低碳旅館及16家環保標章旅宿，提供兼顧舒適、安全與環境友善的住宿體驗。

台中也有全台豐富且各具特色的觀光工廠，市府與台中市觀光旅館商業同業公會及台中市產業故事館發展協會合作，推出「尋味工廠 住進台中」集章活動，持有集章明信片至合作場館，可享專屬優惠，集章完成即可兌換聯名禮盒及飯店住宿、餐飲優惠券，還可以參加頂級飯店總統套房免費住宿抽獎，價值高達數萬元。

觀旅局呼籲，安排旅遊住宿時，除考量價格及地段，務必選擇入住合法旅館或民宿，保障住宿安全。日租套房等非法旅宿多集中於交通要點或熱門商圈周邊，主打交通便利、價格低廉、自助入住等誘因吸引消費者，但未經政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，且為規避政府查緝，業者多透過訂房平台或通訊軟體私訊聯繫，交易過程極不透明，一旦發生緊急意外事件或消費糾紛，業者往往避而不見，輕則求償無門，重則危及自身生命安全。

觀旅局提出「三大安心好宿指南」，教導如何聰明挑選旅宿，「一認・合法旅宿」，認明旅館業登記證、民宿登記證及專用標識牌，善用「台灣旅宿網」（https://www.taiwanstay.net.tw/）查詢合法旅宿資訊；「二選・永續觀光」，鼓勵旅客優先選擇台中低碳旅館及環保標章旅宿；「三防・隱藏危機」，拒絕無消防安檢、無公共意外險的非法日租，保障個人消費權益。