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中社觀光花市火球花正盛開 分批種植可開花到7月
台中市后里區中社觀光花市火球花現正盛開，火紅色花朵顏色鮮艷好取景，每一朵火球花花期約一周，花期短暫，為了延續花海美景，栽培場分4批種植，讓火球花花期可以展延到7月下旬，每周大約能看到800球的紅色團子花。
中社花市鄰近苗栗火炎山，紅色花海以火焱山為背景更有特色，端午節連假已吸引一波遊客人潮賞花；中社花市表示，花海中繼綠色大抹茶團子波波草的迷人魅力後，最近再推出紅色煙花火球花，火球花是由數十朵小花匯聚而成，猶如燃燒的火焰，又像綻放的煙火，是少數的夏季球根花卉之一。
因每一朵火球花花期約一周，花期很短，為了能延續欣賞花的獨特風采，栽培場分4批種植，讓火球花花期可以展延到7月下旬，每周大約能有800球的紅色團子花。
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