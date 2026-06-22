韓消暑神器 實用與安全掀論戰

「行人遮陽傘」概念源自韓國，新北市率先引入試辦，成為行人停等紅燈的「消暑神器」。有民眾認為高溫炎熱容易疲累或煩躁，設置可降低事故發生率；也有民眾擔憂巨大傘體可能阻擋駕駛視線，影響行車安全，自動化機械結構的維修與後續保養是筆龐大開銷，掀起正反爭議。

天氣酷熱，韓國二○一五年在人行道設置停等紅燈的大型遮陽傘，這項設施遍布全國。一名陳姓外送員指出，天氣炎熱容易心浮氣躁，騎士在路口停等紅燈，都會找樹木遮蔭，但有時遮蔭處離路口太遠，或是找不到遮蔭空間，如在路口設置遮陽傘、防曬網，民眾較不會煩躁，可望降低事故發生率。

然而，這項公共設施引來不少在地化的務實擔憂。許多網友指出，台灣每年都有多個颱風侵襲，且常有午後強烈瞬間陣風，大型傘面若遇強風恐有被吹毀、砸傷路人的安全隱憂；此外，台灣許多舊市區的人行道本就狹窄，若再設立大傘基座，反而可能實質阻礙無障礙通行。後續傘面發霉、維護成本等問題，也是台灣若要跟進必須克服的考驗。

國民黨市議員楊大鋐表示，台灣如要設置「行人遮陽傘」，應該要選在新興重劃區，因為重劃區道路與人行道都較寬，可降低遮蔽視線的困擾，而且遮陽傘採智慧化，未來設置若故障，後續維護成本都須審慎評估。

民進黨市議員楊典忠說，路口遮陽傘設計需考量人潮與配套措施，以韓國為例，遮陽傘搭配具有提醒功能的燈桿或地板人行號誌，甚至規畫有聲號誌，可降低駕駛人看不到行人過馬路的風險。