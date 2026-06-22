降低曝曬 行人遮陽傘 議員促台中跟進

全球暖化，夏季屢創高溫，台灣很多路口沒有遮陽空間，民眾在烈日下等紅燈總是汗流浹背。韓國早在二○一五年設置「行人遮陽傘」，新北市今年四月率全國之先引入試辦，台北、高雄也將試辦。台中市議員要求中市府跟進，透過智慧科技，提供行人遮蔭空間，降低曝曬帶來的不適與風險。市府指出，將蒐集各地試辦成效再評估。

韓國首爾街頭的「人行道大型遮陽傘」在社群媒體上引發瘋傳，面對高溫動輒破卅六度的台灣夏天，許多網友紛紛投以羨慕眼光，直呼這根本是「大太陽下等紅綠燈的救贖！」支持的民眾認為，台灣大型路口紅燈動輒停等超過百秒，有效減少熱傷害，在韓國每年六、七月間的梅雨季節也可擋雨，成為行人的避風港。

支持者認為，這類貼心施政對於推嬰兒車的家長、輪椅族、以及無法撐傘的長輩是實質的保護，能有效減少熱傷害，紛紛敲碗希望台灣政府能跟進參考。

新北市今年四月在板橋區縣民大道與新站路、新府路兩處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，依據日照與風速自動開闔，讓民眾在等紅燈時也能有遮蔭休息空間，預計試辦六個月，依試辦結果再評估是否擴大範圍。台北市則將在信義區設五處、八座行人遮陽傘，高雄規畫於輕軌與捷運轉乘站試辦設置，顯示各地重視行人高溫曝曬問題。

國民黨市議員黃佳恬指出，台中許多路口沒有遮陽空間，市府應參考韓國、新北市經驗，針對高曝曬、高停等時間、高人流的路口，優先在學校周邊、捷運站點、公車轉乘節點、商圈熱點及大型醫療院所周邊，試辦「行人遮陽傘」，降低民眾熱傷害風險。

不過，國內許多人行道存在不連續、寬度不足、違停嚴重等問題，導致民眾步行意願低落。民進黨市議員黃守達說，台中許多重要路段連人行道都不完善，更遑論有空間設置遮陽傘。智慧遮陽設施可作為未來創新方案評估，但打造友善步行城市，應優先把有限資源投入人行道普及與提升品質。

中市交通局表示，已有部分縣市規畫或試辦案例，市府將觀察是否適合台灣氣候、各地試辦成果、後續維護管理、及相關設施的適法性，作為評估參考。