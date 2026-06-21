國民黨全民調選將迎戰 黃柏瑜：彰化市早不是藍大於綠

國民黨彰化市長提名作業進入最後階段，目前正透過全民調，將從彰化市民代表會主席陳文賓與彰化縣議員温芝樺兩人中，擇一提名參選年底市長選舉。外界關注選情是否將演變成藍綠對決，或因整合變數出現三角督局面。對此民進黨提名的縣議員黃柏瑜表示，自宣布參選以來就是以藍綠交鋒情境規劃選戰，即使最終形成藍綠對決，民進黨也絕對有勝選空間。

外界普遍認為，若國民黨整合不成、選情演變為三角督，將有助於綠營爭取勝選機會。不過黃柏瑜認為，彰化市政治版圖早已不同於過去外界認知的「藍大於綠」，近年來藍綠支持度呈現五五波態勢。他指出，國民黨目前積極整合、透過全民調產生單一人選，某種程度也反映出綠營在地方經營已形成壓力，讓藍營不敢掉以輕心。

黃柏瑜進一步以近年選舉結果分析指出，民進黨近三屆總統候選人在彰化市皆拿下勝利，前總統蔡英文兩度在彰化市得票突破五成，總統賴清德去年即使面對三腳督局面，仍在彰化市取得領先；而2024年立委選舉中，黃秀芳也以過半得票成功連任。另方面，前彰化市長邱建富2014年在藍綠對決情況下，同樣以過半得票率當選，顯示綠營在彰化市並非弱勢一方。

黃柏瑜分析，國民黨最終決定以全民調方式推出單一候選人，目的就是希望整合藍營支持力量迎戰綠營，也代表雙方實力並沒有明顯差距。他認為，未來選戰關鍵不在於藍綠基本盤的消長，而是誰能爭取更多中間選民認同。