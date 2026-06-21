一路相挺的父親離世 許天送告別式…許淑華泣不成聲難掩哀痛

「敬愛的父親，在親友與各界摯愛的陪伴下，走完最後一程。」南投縣長許淑華的父親許天送5月20日辭世，享壽82歲，今天上午在南投市三玄宮旁舉行告別式。許淑華全程頻頻拭淚，雙眼紅腫，儀式結束時更一度泣不成聲，場面哀戚莊嚴。

許天送曾連任3屆南投市民代表會主席，長年深耕地方基層，並創立南投市三玄宮，在地方政界與宗教界均具影響力，也是許淑華從政路上的重要推手。晚年深居簡出，鮮少公開露面，今年5月因病安詳辭世。

告別式今天上午8時舉行，超過5000人次到場致哀。立法院長韓國瑜擔任治喪委員會主委，在赴美訪問前特別偕家人南下弔唁，並代表家屬向各界致謝。

韓國瑜致詞時表示，若用兩個字形容許天送的一生，就是「愛」與「情」。他說，許天送熱愛家人，也熱愛南投鄉親，長年熱心公益，並將對南投的關懷與期待交給女兒許淑華延續。

韓國瑜也提到，南投是全台唯一不靠海的縣市，山區幅員廣大，許淑華多年來奔走基層、投入縣政，即使身體不適仍堅守崗位，全心為鄉親服務。一席話讓許淑華再度紅了眼眶。

台中市長盧秀燕表示，她與許淑華情同姊妹，因此一定要親自前來致意。包括立法院副院長江啟臣、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、謝龍介，以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，也都到場送行。

告別式結束後，許淑華透過社群平台發文表示，父親一生俠骨柔情、廣結善緣，留下的精神與愛，家人將銘記於心、化志為行，並感謝各界在治喪期間的慰問與關懷。

許天送告別式於南投市三玄宮舉行，現場湧入大批政商界與地方民眾送行。圖／讀者提供