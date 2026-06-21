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鹿港龍舟賽諧音哽大爆發 3隊名都念「滑蛋獸肉舟」…播報員求不要同場比

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港慶端陽系列活動重頭戲國際龍舟錦標賽連續3天在福鹿溪登場，今天進入決賽，創意隊名引起話題。圖／讀者提供
鹿港慶端陽系列活動重頭戲國際龍舟錦標賽連續3天在福鹿溪登場，今天進入決賽，創意隊名引起話題。圖／讀者提供

鹿港慶端陽系列活動重頭戲國際龍舟錦標賽連續3天在福鹿溪登場，今天進入決賽，今年共有165支隊伍參賽，刷新歷年紀錄。除了水面上激烈競速，各隊發揮創意的隊名也成為焦點，從「對對對對對對隊」、「老婆說的都隊」、「癡心絕隊」，到台語諧音梗「龍丟無負責」、「龍ㄉㄧㄡˇ隔壁船」，讓轉播人員念到舌頭打結，也在網路掀起熱烈討論。

今年賽事總獎金高達225萬5000元，各組最高獎金30萬元，吸引各地好手齊聚鹿港爭取榮耀。彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，鹿港龍舟賽向來擁有高人氣，直播觀看人數相當亮眼，加上福鹿溪賽道與觀眾距離近，每年都吸引大批民眾到場觀賽。

賽事播報員林玉敏表示，今年不少隊名相當有創意，其中「滑蛋獸肉舟」、「滑蛋瘦肉粥」與「划蛋瘦肉粥」3支隊伍讀音幾乎相同，讓她笑說「不希望他們同場比賽」。她透露，賽前都會先閱讀各隊資料，了解命名由來，以免播報時鬧出笑話。

主辦單位指出，過去參賽隊伍多以學校、公司行號名稱命名，但近年諧音梗隊名越來越多，推測與年輕世代投入有關，也讓龍舟賽增添不少趣味。

此外，20日複賽期間也出現驚險插曲，社會公開組第32組賽事中，第二水道的「划蛋瘦肉舟」出發不久後突然偏離航道，橫向滑入第一水道，險些撞上「台中榮民總醫院」隊伍。彰化縣龍舟委員會總幹事王舜儀表示，依規定「划蛋瘦肉舟」最終名列該組第四名，受到影響的「台中榮民總醫院」則補測時間後取得第二名資格。從賽道上的激烈較勁到場下的創意隊名，今年鹿港龍舟賽話題十足。

鹿港 台語 龍舟

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