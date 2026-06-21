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民代提醒毒駕數字3年飆572倍 中市警：持續強力取締

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市警察局表示，今年1月至5月已取締毒駕715件，另亦持續與台中地檢署合作，針對重大毒駕案件積極聲請預防性羈押，並透過跨局處宣導提升民眾對毒駕危害及相關罰則認知。圖／警方提供
台中市警察局表示，今年1月至5月已取締毒駕715件，另亦持續與台中地檢署合作，針對重大毒駕案件積極聲請預防性羈押，並透過跨局處宣導提升民眾對毒駕危害及相關罰則認知。圖／警方提供

台中市議員陳俞融今指出，根據市府資料，台中市因「毒駕」移送法辦的案件數，從2023年的2人次，暴增至2025年的1145人次，飆升572倍。市府必須全面檢討防制機制。台中市警察局表示，今年1月至5月已取締毒駕715件，另亦持續與台中地檢署合作，針對重大毒駕案件積極聲請預防性羈押，並透過跨局處宣導提升民眾對毒駕危害及相關罰則認知。

陳俞融說，市府資料顯示，2023年僅發生1件毒駕死傷交通事故、受傷2人，但到了2025年，已發生6件毒駕交通事故，造成3人死亡、5人受傷。光是今年僅1至2月，兩個月內就發生4件毒駕車禍，造成5人受傷，毒駕已成道安隱憂。

查緝的毒品種類上，去年1月至今年5月，警方共移送1604名施用毒品後駕車者。其中，以愷他命為主的第三、四級毒品佔最大宗，達735人 。而近期引發社會關注的新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈），亦查獲57人次 ，毒品氾濫已嚴重威脅一般用路人的生命安全。

她說，台中市指定藥癮戒治機構收治人數已從2024年的1884人，上升至2025年的2037人。逐年攀升的戒治人口也反映出毒駕風險提高的事實。市府不能僅以「尚待相關法令修訂頒布」被動等待，應主動出擊，善用現有篩檢設備加強第一線攔檢，嚴懲毒駕，還給台中市民一條安全回家的路。

台中市警察局表示，警方配合警政署修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，對疑似毒駕案件加強攔查取締，凡經唾液快篩呈陽性，或拒絕檢測且有不能安全駕駛情形者，均依法當場逮捕。

除加強執法，中央亦正研議修法加重毒駕處罰，包括提高罰鍰、吊銷駕照且3年不得考領、提高拒絕毒篩罰鍰及增訂乘客連帶處罰等規定，毒駕行為除面臨行政裁罰外，亦須負擔公共危險等刑事責任，警方將持續落實執法，守護市民交通安全。

毒駕 台中市 台中

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