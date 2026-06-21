霧峰山上廢棄物偷倒案 中市環保局：委託者也將受罰

台中市霧峰區樟公巷一處邊坡遭人傾倒廢棄物，市議員江和樹昨披露後，環保局和警方已初步鎖定人車，並報請檢察官進一步偵辦。但環保局今澄清，現場僅是一般內部裝修拆除後的廢棄物，並無有毒的石綿瓦廢棄物。但也提醒，除了丟棄的人有刑責，委託人也將被裁罰以及必須負責善後清理費用，是得不償失。

環保局人表示，據調查，被傾倒廢棄物的位置是在樟公巷道路的一處邊坡，從明台高中旁的樟公巷入口進入，開車還得15分鐘，可說非常山上。從現有監視影像查出，總計是兩車3車次分別在16、18日兩天夜間前往偷倒。

經派員仔細了解所倒的廢棄物，總計有約50袋裝著的矽酸鈣石膏板和磚塊等疑為內部裝修拆除的廢棄物，並非有毒廢棄物。而丟棄點經空拍調查，也僅該處一個地點，並非沿線都有。

環保局說，另則是，初步估算這些廢棄物若是請合法業者清運，大概花費1、2萬元，但若是請非法的業者隨意拋棄。以目前看到的一般廢棄物而言，委託人得被罰1200元至6千元，而且還得負責後續的清運責任，以目前初估大概要5萬元，委託人可說得不償失。

另若發現被傾倒的是事業廢棄物，可罰6千到3百萬元，若是有害廢棄物，則可罰6萬至1千萬元，罰金都更高。