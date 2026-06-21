中市3年毒駕案件飆升572倍 市警局：今年1至5月已取締毒駕715件

台中市毒駕問題日益嚴重，市議員陳俞融指出，台中市因「毒駕」移送法辦的案件數，從2023年的2人次，暴增至2025年1145人次，飆升572倍，抨擊市府跨局處橫向聯繫不足、大眾運輸把關出現漏洞，要求市府必須上緊發條，全面檢討防制機制。 中市警察局表示，今年1月至5月已取締毒駕715件，展現打擊毒駕決心。

根據市府統計，台中市2023年僅發生1件毒駕死傷交通事故、受傷2人；但到了2025年，已發生6件毒駕交通事故，造成3人死亡、5人受傷的悲劇。不僅如此，光2026年僅1至2月，短短兩個月內就發生4件毒駕車禍，造成5人受傷，顯示因毒駕引發的死傷交通事故正急遽惡化。

市議員陳俞融指出，今年1月1日至5月24日，累計舉發665件毒駕案中，竟有高達553人在舉發當下仍處於「持有有效駕駛執照」的狀態。市府目前並未針對設籍台中市且有施用毒品列管人數的資料，與監理機關「是否持有有效駕駛執照」進行介接，也難以逐筆查詢提供統計，這形同讓毒駕慣犯合法拿著駕照在街頭橫行，市府的資訊整合簡直不堪一擊。

陳俞融表示，台中市指定藥癮戒治機構收治人數已從2024年的1884人，上升至2025年的2037人，她要求市府主動出擊，善用現有篩檢設備加強第一線攔檢，嚴懲毒駕。

警察局表示，警方配合警政署修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，對疑似毒駕案件加強攔查取締，凡經唾液快篩呈陽性，或拒絕檢測且有不能安全駕駛情形者，均依法當場逮捕。今年1月至5月已取締毒駕715件，持續展現打擊毒駕決心。

警察局強調，除加強執法外，也持續與台中地檢署合作，針對重大毒駕案件積極聲請預防性羈押，並透過跨局處宣導提升民眾對毒駕危害及相關罰則認知。另中央正研議修法加重毒駕處罰，包括提高罰鍰、吊銷駕照且3年不得考領、提高拒絕毒篩罰鍰及增訂乘客連帶處罰等規定，毒駕行為除面臨行政裁罰外，也須負擔公共危險等刑事責任。