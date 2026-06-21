台中新光三越義式餐廳誤將小蘇打粉當糖粉撒 客人急送醫被勒令停業

台中市一名男子到新光三越百貨公司10樓的一家義式餐廳吃鬆餅時，因誤食小蘇打粉，出現嘔吐、頭暈、腹痛等症狀，被緊急送往醫院治療。市府衛生局今表示，派員前往稽查，業者坦承誤將小蘇打粉（食品添加物）當作糖粉使用於鬆餅製作，且疑有過量使用情形。

食安處說，小蘇打粉雖可依法作為食品添加物使用，但若過量添加，除可能影響食品風味外，也可能造成消費者出現唇麻、心悸等身體不適症。已依違反「食品安全衛生管理法」第41條以及相關規定，責令業者自今日起暫停作業，立即改善並加強員工教育訓練，後續也將依同法第49條移送台中地方檢察署偵辦，依法究責，以維護消費者食用安全。

據了解，台中市消防局昨天下午4時10分獲報，指新光三越百貨發生食安事件，於時緊急前往將一名年約36歲的男子送醫。原因是店員將小蘇打粉誤認為糖粉撒在鬆餅上，致他出現嘔吐、頭暈、腹痛症狀。

百貨公司人員說，館內人員第一時間協助並陪同顧客送醫，進行相關檢查後並無大礙，目前顧客已返家休養。後續將協助品牌持續關懷顧客，提供必要之協助。