毒駕數字3年飆572倍 中市民代籲市府檢討防制機制

台中市議員陳俞融今日指出，根據市府資料，台中市因「毒駕」移送法辦的案件數，從2023年的2人次，暴增至2025年的1145人次，飆升572倍。市府必須全面檢討防制機制，守護市民生命財產安全。

陳俞融說，台中市因毒駕引發的死傷交通事故正急遽惡化，市府資料顯示，2023年僅發生1件毒駕死傷交通事故、受傷2人，但到了2025年，已發生6件毒駕交通事故，造成3人死亡、5人受傷。光是今年僅1至2月，兩個月內就發生4件毒駕車禍，造成5人受傷，毒駕已成道安隱憂。

陳俞融說，在查緝的毒品種類上，去年1月至今年5月，警方共移送1604名施用毒品後駕車者。其中，以愷他命為主的第三、四級毒品佔最大宗，達735人 。而近期引發社會關注的新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈），亦查獲57人次 ，毒品氾濫已嚴重威脅一般用路人的生命安全。

她說，在今年1月至5月24日期間，累計舉發的665件毒駕案中，竟有高達553人於舉發當下仍「持有有效駕駛執照」但市府目前並未針對設籍本市毒品管制人口與監理機關介接，不僅難以逐筆查詢、提供統計，也讓毒駕慣犯卻仍能拿著駕照在街頭橫行。

陳俞融說，台中市指定藥癮戒治機構收治人數已從2024年的1884人，上升至2025年的2037人。逐年攀升的戒治人口也反映出毒駕風險提高的事實。市府不能僅以「尚待相關法令修訂頒布」被動等待，應主動出擊，善用現有篩檢設備加強第一線攔檢，嚴懲毒駕，還給台中市民一條安全回家的路。