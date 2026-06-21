影／來不及見最後一面 豐原葫蘆墩公園「竹跡館」拆了

豐原葫蘆墩公園「竹跡館」是台中世界花卉博覽會時重要地景，更是豐原知名地標，因竹構建物老化有安全之虞，原定本月底拆除，市府提前施工，竹跡館現已被拆除，竹跡不再，有些豐原人今天假日到場想和竹跡館最後合影打卡，才發現來不及見最後一面。

立委陳清龍說，竹跡館階段任務完成，期待主題遊戲場到來。豐原區葫蘆墩公園為台中山城重要休憩綠地，市府持續優化公園環境與休憩品質，目前台中市政府建設局已完成整體規劃，逐步推動各分區改善工程；其中位於第四區、陪伴市民走過2018台中世界花卉博覽會的重要地景「竹跡館」，因竹構建物歷經長年日曬雨淋，部分結構已出現老化情形，考量使用安全，原本預計6月底前完成拆除作業，最近幾天提前動工，竹跡館已被拆除。

建設局表示，未來葫蘆墩公園第四區將結合豐原在地產業與人文意象，朝「樂園區」方向規劃，打造兼具親子友善、多元休憩與景觀綠意的全新公園空間。

建設局長陳大田表示，「竹跡館」自2018年花博期間落成啟用，以獨特竹編造型融合自然地景意象，成為葫蘆墩公園極具代表性的特色地標，也是很多民眾散步休憩、拍照打卡的重要景觀。花博期間吸引大量遊客駐足欣賞，展後也持續作為公園景觀設施使用，承載許多市民對花博與城市綠地的共同記憶。

建設局指出，竹跡館因採天然竹材打造，經長年風吹日曬及雨水侵蝕後，部分結構已出現脆化、剝落等情形。為維護民眾安全，現場設置安全動線及提醒告示，日前已拆除。

建設局表示，葫蘆墩公園第四區未來將朝「樂園區」方向發展，並結合豐原糕餅、木器及葫蘆墩文化等在地產業與歷史意象，打造具有地方特色的親子遊憩空間。第一期改善工程將規劃共融式兒童遊戲場、休憩空間及景觀綠地，目前已完成基本設計，正依審查意見辦理檢核與調整作業，預計於今年11月底前完成細部設計，後續將據以籌編工程經費，逐步打造兼具休憩、遊憩與景觀功能的全新樂園區。市府也將持續配合盧市長推動美樂地計畫，積極辦理公園優化與特色景觀營造，持續提升市民休憩品質，打造更安全、友善且富有魅力的城市綠地空間。