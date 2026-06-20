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酒後失態、動土拿反鏟子 彰化縣議長謝典霖認錯：酒量要檢討

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議長謝典霖今晚在臉書上，針對本月九日在縣警局綜合行政大樓動土儀式「酒後失態行為」，表達歉意，還說「酒量……也要來重新檢討一下」。圖／取自謝典霖臉書
彰化縣議長謝典霖今晚在臉書上，針對本月九日在縣警局綜合行政大樓動土儀式「酒後失態行為」，表達歉意，還說「酒量……也要來重新檢討一下」。圖／取自謝典霖臉書

彰化議長謝典霖本月9日出席彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮時，「酒後失態」，致詞「歪樓」、「自承昨晚喝多了」，動土還將鏟子拿反，事後引來地方熱議。謝典霖今晚在臉書表達歉意，表示「這次給自己一個提醒，工作繼續拚，酒量……也要來重新檢討一下」。

當時出席彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮的貴賓眾多，除謝典霖外，還包括縣長王惠美、警界及十多名議員，加上民防、義警人員，謝典霖當天出席穿著短T、牛仔褲，還帶著酒氣，先自承「昨晚喝多了」。

在動土時，他不僅出現鏟子拿反，眾人動土動作都是把手朝上、鐵片朝下，唯獨他整支拿反，讓現場人員錯愕；跟貴賓們互動時，把「民防」大隊長聽成「銀行」大隊長，還問對方家裡是不是很有錢，更發給義警每人100元禮券等插曲，無厘頭舉止會後在政壇迅速傳開。

謝典霖「酒名遠播」，更常在臉書放言無忌，尤其與胞姊立委謝衣鳯相爭時，相關言行更令人深刻，後來家族告誡後，加上為了爭取連任議長，他積極營造良好形象，直到謝衣鳯因家族反對退出縣長選局後，地方政壇人士表示，謝典霖又故態復萌，赤裸裸呈現在警察局綜合行政大樓動土典禮。

時隔10天，謝典霖今晚在臉書上，針對當天動土儀式的「酒後失態」，做出回應。

臉書內容如下：「記得那天跑行程到深夜，酒意未完全退，6/9一早參加彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮，造成大家觀感不佳，這點我要向大家說聲抱歉」。

他在臉書又說：「當天心裡只想著一件事——幫民眾把金鏟子拿好，一起完成這個重要的動土儀式，沒想到自己的狀態沒有拿捏好，讓媒體朋友關注，也讓許多關心我的人擔心」。

謝典霖說：「身為議長，更應該時刻注意自己的言行與形象。這次給自己一個提醒，也謝謝大家的提醒。

工作繼續拚，酒量……也要來重新檢討一下」。

彰化縣議長謝典霖今晚在臉書上，針對本月九日在縣警局綜合行政大樓動土儀式「酒後失態行為」，表達歉意，還說「酒量……也要來重新檢討一下」。本報資料照片
彰化縣議長謝典霖今晚在臉書上，針對本月九日在縣警局綜合行政大樓動土儀式「酒後失態行為」，表達歉意，還說「酒量……也要來重新檢討一下」。本報資料照片

謝典霖 彰化 彰化縣

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