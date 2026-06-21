其人其事／豐原客運6606停駛 暖心司機詹智凱留佳話

豐原客運「六六○六」班車司機詹智凱，因快速完成四名坐輪椅身障者安全上車的不可能任務，獲台中市交通局表揚，也有女高中生受他堅守崗位感動，變得喜歡上學；「六六○六」今年五月停駛，搭最後一班車的乘客，鼓掌感謝他的溫馨接送情。

豐原客運「六六○六」國道路線班車廿多年來往返豐原、台北，今年五月十七日開出最後一班車後正式停駛，司機詹智凱在車上代表公司，向乘客表達道謝與不捨，乘客們鼓掌回應感謝，場面溫馨。

詹智凱在豐原客運服務滿廿年，因服務熱忱，是金運獎得獎常客，今年再獲交通局表揚。他曾在一次出勤時，遇到四位身障者坐輪椅雨相約出門，當時他們按下按鈕等車，詹智凱為讓「四輪」同時上車，發揮專業快速完成任務。

詹智凱說，當時停妥後車門一開，發現是四位身障乘客要到同一地點，依經驗，協助一位輪椅乘客約需三至五分鐘，四台輪椅恐影響發車，但安全比趕時間重要，他先透過車內廣播向乘客說明狀況，並請乘客耐心等候。

「兩台輪椅先推上車固定於安全扣環」，詹智凱說，他依序操作，引導至座位區就座，並妥善收納輪椅，整體過程略增加時間，但秩序良好，乘客不僅未有怨言，還貼心叮嚀「安全上車最重要」，展現良好乘車文化，連他都非常感動。

詹智凱也曾收到一封來自女高中生的感謝信，提到因承受課業壓力與環境轉變，一度抗拒上學，在通勤過程中，還曾因太晚攔車擔心遲到，但「駕駛耐心等我上車，還道聲溫暖的早安」，每次到站親切說「bye bye」，車內維持乾淨，看見他負責的工作態度，讓她逐漸轉換心境，重新建立學習動能。

「六六○六」停駛，詹智凱已轉到其他路線班車，他持續握著方向盤，守護每一位乘客。