地下室重新開挖 彰化田中第一市場工期多8個月

彰化縣田中鎮第一市場斥資兩億多元就地拆除重建，原規畫填平地下室，停車場設在三樓樓頂，縣都市審議委員會認為頂樓停車場動線不理想，建議建造地下停車場，鎮公所變更設計將開挖地下室，估計工期將再延長八個月，預計約兩年八個月後完工。

田中鎮第一市場一九八二年建造，九二一地震後，被評估耐震及安全堪憂，二○一九年彰化縣審計室認定為危險建築物同意報廢，鎮公所封閉內部，僅鄰路的攤位繼續做生意，但市場大多數攤商遷離，第一市場商圈沒落。

原規畫填平地下室，興建三層樓建築，一、二樓作為現代化市場，三樓規畫社區集會場所、多功能運動場及露天停車場。

但彰化縣都市計畫委員會審查時，認為頂樓停車場動線不佳，通往停車場的車道缺乏會車空間，且市場頂樓不適合作為多目標運動場，因此要求修改設計，改以地下室作為停車空間。

由於地下室原已填平，鎮公所必須重新開挖，並辦理設計變更及相關審議程序，導致工程延誤。鎮公所表示，拆除市場期間曾遇到廢棄土石處理困難，好不容易完成地下室回填，如今又需重新開挖，增加施工時間與成本。

第一市場重建經費約二點八億元，其中經濟部補助九千多萬元，彰化縣政府補助一千五百萬元，其餘由鎮公所自籌。完工後，一樓及二樓將分別設置五十五個與六十二個攤位商鋪，地下室規畫四十個汽車停車位，另設四十二個機車停車位。