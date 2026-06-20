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台中大甲鐵砧山桂花泉步道揮別沖塌隱患 二期優化預計12月完工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲鐵砧山桂花泉步道持續推進步道排水及鋪面優化工程，目標在今年12月前完工。圖／中市觀旅局提供
大甲鐵砧山桂花泉步道持續推進步道排水及鋪面優化工程，目標在今年12月前完工。圖／中市觀旅局提供

台中大甲鐵砧山風景區內「桂花泉登山步道」，每逢夏季豪雨或颱風季節，部分路段常因地形限制，遭遇排水不及與邊坡土石沖刷隱憂，台中市觀旅局大動作推動步道排水及鋪面優化工程，風景區管理所今日表示，目前第二期改善工程已順利完成排水設施及假封層施作，後續將全力衝刺鋪面及邊溝優化，預計今年12月前即可全線完工，持續打造更安全舒適的健行環境。

台中市風管所表示，大甲鐵砧山桂花泉登山步道部分路段因天生地形及排水條件不佳，每當遇到短延時強降雨或豪雨期間，極易出現排水不良、甚至邊坡遭雨水大面積沖刷的情形，影響通行安全；考量到步道因沿途林蔭宜人，是當地海線居民與外地遊客相當熱門的健行路線，為提升整體步道安全性及周邊環境的防汛韌性，積極傾聽地方建議，規劃辦理多階段的排水改善工程。

風管所指出，除基本的排水大動脈梳理，市府本次也同步針對步道指標「0K+121至0K+200」路段進行鋪面與排水設施大升級，全力將山區水流妥善導引至既有排水系統，同時延續了第一期工程大受好評的「透水鋪面工法」，不僅能兼顧暴雨時的即時透水功能，徹底降低豪雨對步道造成的衝擊，更大幅提升了山友健行時的步行舒適性與整體景觀視覺。

觀旅局表示，為了將施工期間對登山遊客的衝擊降到最低，兩期工程均採取貼心的「分階段施工」方式辦理，目前第二期的排水設施與假封層工程已如期完工，緊接著將無縫接軌辦理周邊設施的細部優化，目標在今年12月前完工，請登山民眾行經時多加留意現場安全維護與告示。

大甲鐵砧山桂花泉步道持續推進步道排水及鋪面優化工程，目標在今年12月前完工。圖／中市觀旅局提供
大甲鐵砧山桂花泉步道持續推進步道排水及鋪面優化工程，目標在今年12月前完工。圖／中市觀旅局提供

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