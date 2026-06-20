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鹿港慶端陽「包粽神手爭霸賽」 老少比快比好比創意

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，縣長王惠美（右2）、在地藝人陳隨意（右3）還當場展現了包粽子手藝。記者劉明岩／攝影
鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，縣長王惠美（右2）、在地藝人陳隨意（右3）還當場展現了包粽子手藝。記者劉明岩／攝影

鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，在地藝人陳隨意帶來演出，縣長王惠美還當場展現了包粽子手藝，明天下午在鹿港新祖宮則有「繡球傳情」、「古禮體驗」活動。

「包粽神手爭霸賽」活動，以3人1隊方式進行，每梯次10隊共50支隊伍同場較勁。參賽者須在15分鐘內完成30顆肉粽，比速度、比技巧，冠軍可獲得1萬元、亞軍8千元、季軍6千元。此外，特別加碼「創意裝扮獎」，鼓勵參賽隊伍以端午主題、趣味造型及特色服裝吸引目光，獎金分別為5千元、3千元及2千元。

王惠美表示，在場看到許多長者與年輕人比快、比創意，希望將珍貴的飲食文化與端午精神傳承下去。今晚還有結合美國夢工廠知名IP「功夫熊貓」的「小鎮光影藝術節」，持續展出至8月23日。

王惠美說，明天下午3時20分在新祖宮則有「繡球傳情」、「古禮體驗」活動，其中繡球傳情活動規劃有開場首拋禮，凡完成活動可領取「結緣禮」200元購物禮券，配對者也可領取促進進一步發展的「良緣券」（西堤餐券各1份）；另在地藏王廟舉辦「寶寶總動員・小老闆出任務」親子活動，以及福鹿溪「國際龍舟錦標賽」的總決賽。

藝人陳隨意表示，感謝王縣長縣府團隊的用心，看到大家卯盡全力包粽子，以及打扮吸睛的造型。祝福大家都能名列前茅，獲得亮眼成績。　　

相關活動資訊請上「鹿港慶端陽」網站查詢：https://www.dragonboat-festival2026.com.tw

鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，老少同場較勁，看誰得包得快、好及有創意 。記者劉明岩／攝影
鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，老少同場較勁，看誰得包得快、好及有創意 。記者劉明岩／攝影

鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，在地藝人陳隨意帶來演出，縣長王惠美還當場展現了包粽子手藝。記者劉明岩／攝影
鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，在地藝人陳隨意帶來演出，縣長王惠美還當場展現了包粽子手藝。記者劉明岩／攝影

鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，老少同場較勁，看誰得包得快、好及有創意 。記者劉明岩／攝影
鹿港慶端陽活動首度舉辦的「包粽神手爭霸賽」，今天下午在鹿港地藏王廟前廣場登場，共有來自各地50支隊伍參加，老少同場較勁，看誰得包得快、好及有創意 。記者劉明岩／攝影

鹿港 粽子 王惠美 端午節

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