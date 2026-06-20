地下室填了又挖 彰化田中鎮第一市場延後8個月完工

彰化縣田中鎮第一市場斥資兩億多元就地拆除重建，原規畫填平地下室，停車場設在三樓樓頂，縣都市審議委員會認為頂樓停車場動線不理想，建議建造地下停車場，鎮公所變更設計將開挖地下室，估計工期延長8個月。

田中鎮第一市場1982年建造，九二一地震後被社團法人台中市土木技師公會評估耐震及安全堪憂，建議拆除重建，2019年彰化縣審計室認定為危險建築物同意報廢，鎮公所封閉內部，僅鄰路的攤位繼續做生意，但市場大多數攤商遷離，第一市場商圈沒落。

田中鎮公所原擬結合長照，興建合併市場的長照衛福大樓，遭周邊居民反對，成為本屆鎮長選舉關鍵性議題，反對改建長照衛福大樓的蕭淑芬當選，就任後改變計畫，填平曾經發生意外事故的地下室，規畫興建三層樓，一、二樓為現代化市場，三樓分做東路社區集會場所、多功能運動場和露天停車場。去年3月10日興建工程動土，經濟部前部長王美花，立法委員陳素月、經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍等人出席觀禮。

不過田中鎮第一市場興建計畫在縣都計會審查時，被發現通往頂樓停車場是單行道，沒會車空間，且在法令上市場頂樓不適合做多目標運動場。鎮公所必須變更原設計，挖開已填平的地下室。

鎮公所今表示，拆除第一市場建物時發生全台廢棄土石之亂，市場廢棄磚石無處可去，鎮公所十分頭痛，好不容易解決結果要回填地下室，鎮公所需要時日買好土回來填平，連同計畫審議、修改，全部工期將延後8個月，約兩年八個月後才能完工落成。

田中鎮第一市場獲經濟部核定補助拆除重建經費9326萬元，並獲彰化縣政府補助1500萬元，鎮公所自籌1億5500元及其它配合款，工程總經費約2億8000萬元，一、二樓各規畫55個和62個攤位商鋪，變更規畫後的地下室停車位40位、一樓平面機車停車位42位。