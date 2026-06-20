全台16隻幸福公鹿少1隻？南投「光明鹿」神祕消失真相曝光

前往南投監理站洽公或路過的民眾近日發現，深受車友喜愛的吉祥物「光明鹿」突然消失，引發不少人打電話詢問「小鹿去哪了？」南投監理站特地在臉書粉專發文澄清，強調「光明鹿」沒有失蹤，也不是離家出走，只是不小心「撲街＋五體投地」，目前暫時進廠「醫美」整修，幽默貼文掀起網友熱議。

公路局自2020年起陸續在各地省道及監理站設置「幸福公鹿」系列吉祥物，每隻公鹿都有專屬名字，目前全台已有16隻。首隻「幸福公鹿」於2020年5月20日在南投工務段亮相，最新一隻則於今年5月9日設置於淡江大橋橋梁管理中心。

其中排行第三、同樣於2020年誕生的「光明鹿」，因設置在南投監理站門口、位於南投市光明一路旁而得名。平時坐在門口大石頭上迎接洽公民眾，也是許多車友與遊客拍照打卡的熱門地標。

不過，近日有民眾行經監理站時發現「光明鹿」不見蹤影，擔心之餘紛紛致電監理站詢問原因。南投監理站隨後在臉書粉專貼出「光明鹿」臉朝下趴地的照片，幽默表示「沒有失蹤，只是不小心完成高難度動作『撲街（仆街）＋五體投地』」，目前暫時下線進廠「醫美」，請粉絲耐心等待它帥氣回歸。

貼文一出立刻吸引大批網友留言，不少人聯想到近日熱議的「醫美」話題，有網友留言表示「醫美，我推薦孫淑媚主治醫生」，還有人笑稱「凍齡長頸鹿」，隨即被其他網友糾正「是梅花鹿才對啦」，趣味互動讓留言區笑聲不斷。

南投監理站以擬人化方式說明「光明鹿」送修原因，不僅成功化解民眾疑惑，也讓原本單純的維修事件意外成為社群話題，再次展現「幸福公鹿」系列吉祥物的高人氣。