台中霧峰驚現「廢棄物長城」！疑藏致癌石棉瓦 江和樹怒轟：絕對不能姑息

廢石綿瓦含一級致癌物石綿纖維，台中市議員江和樹今天說，霧峰區樟公巷朝陽水塔旁邊坡及排水區域近日遭傾倒大量非法棄置廢棄物，更疑似出現石棉瓦等有害廢棄物，引發附近居民憂心。對此，環保局說明，已掌握涉案車輛，並移送偵辦。

江和樹說明，他接獲民眾通報後，第一時間趕赴現場，經現場勘查發現，大量廢棄物遭棄置於邊坡及排水區域，不僅嚴重破壞環境景觀，若確認含有石棉等有害物質，更可能對環境及居民健康造成潛在危害。

江和樹表示，他立即通報台中市環保局到場稽查，並同步調閱周邊監視器及相關影像資料，目前已掌握特定對象及相關線索，後續將配合環保局及相關單位追查到底。

江和樹強調，非法棄置廢棄物已嚴重破壞地方環境，若涉及石棉等有害廢棄物，更是絕對不能姑息，「一定依法追究責任，絕不寬貸」。他呼籲，若附近民眾曾目擊可疑車輛進出，或持有相關行車紀錄器、監視器畫面，歡迎提供線索，共同揪出破壞環境的不肖人士。

環保局說明，16日接獲通報後即派員稽查，並向警方調閱監視器影像，昨也已架設即時監控設備加強蒐證。目前已掌握涉案車輛，正持續追查實際行為人，後續將移送台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

環保局指出，經查現場主要為裝潢拆除產生的廢磚、磁磚、廢木材及廢玻璃等廢棄物。相關棄置行為未取得廢棄物清理許可文件，已涉違反廢棄物清理法，最高可處5年有期徒刑，並得併科1500萬元罰金，同時須負擔清理及改善責任。環保局將依法究責、嚴格查辦。